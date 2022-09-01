  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    7500 series

    HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)

    DST7510/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3200 W saf güç 3200 W saf güç 3200 W saf güç
      -{discount-value}

      7500 series HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)

      DST7510/80
      Genel Derecelendirme / 5

      3200 W saf güç

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      7500 series HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)

      3200 W saf güç

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      3200 W saf güç

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      7500 series HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)

      3200 W saf güç

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Buharlı Ütü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        7500 series

        7500 series

        HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)

        - {discount-value}

        Toplam:

        3200 W saf güç

        Buhar gücü ve buhar kontrolü hizmetinizde

        • 55 g/dk sürekli buhar
        • 260 g şok buhar
        • SteamGlide Elite taban

        260 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.

        3200 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        300 ml'lik ekstra geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        Geniş 300 ml su haznesi sayesinde tekrar su doldurma işlemi daha az gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Taban kayma performansı
          4  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Elite
          Damlama önleyici
          Var
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Musluk suyu kullanılabilir
          Var
          Güç kablosu uzunluğu
          2  m
          Entegre fiş
          Var
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Var
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          5  yıldız
          Otomatik kapanma
          Var
          Gösterge ışığı
          Var

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Var

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Var

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          55 g/dk
          Güç
          3200  W
          Şok buhar
          260  g
          Sürekli buhar
          55  g/dk
          Gerilim
          240  volt
          Dikey buhar
          Var
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Çeşitli buhar ayarları
          Var
          Su püskürtme
          Var

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Quick Calc Release

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,669  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,908  kg

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.