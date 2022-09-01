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    7000 Series

    HV Buharlı Ütü Büyüleyici Koyu Mor

    DST7061/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Garantili buhar performansı Garantili buhar performansı Garantili buhar performansı
      -{discount-value}

      7000 Series HV Buharlı Ütü Büyüleyici Koyu Mor

      DST7061/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Garantili buhar performansı

      Çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip özel SteamGlide Elite taban ve uzun süreli performans için Hızlı Kireç Çözme özelliği. Tüm faydaları görün

      7000 Series HV Buharlı Ütü Büyüleyici Koyu Mor

      Garantili buhar performansı

      Çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip özel SteamGlide Elite taban ve uzun süreli performans için Hızlı Kireç Çözme özelliği. Tüm faydaları görün

      Garantili buhar performansı

      Çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip özel SteamGlide Elite taban ve uzun süreli performans için Hızlı Kireç Çözme özelliği. Tüm faydaları görün

      7000 Series HV Buharlı Ütü Büyüleyici Koyu Mor

      Garantili buhar performansı

      Çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip özel SteamGlide Elite taban ve uzun süreli performans için Hızlı Kireç Çözme özelliği. Tüm faydaları görün

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        7000 Series

        7000 Series

        HV Buharlı Ütü Büyüleyici Koyu Mor

        - {discount-value}

        Toplam:

        Garantili buhar performansı

        SteamGlideElite taban, optimum kayma performansı ve dayanıklılık

        • 55 g/dk sürekli buhar
        • 3000 W
        • SteamGlide Elite taban
        • 250 g şok buhar
        • Otomatik kapanma
        250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        250 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        Philips özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır.

        Hızlı Kireç Çözme

        Hızlı Kireç Çözme

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.

        300 ml'lik ekstra geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        300 ml'lik ekstra geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurma işlemi

        350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar.

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

        Dikey buhar

        Dikey buhar

        Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve perde gibi asılı kumaşlardaki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

        Kolay sıcaklık kontrolü

        Kolay sıcaklık kontrolü

        Yüksek sıcaklık kontrolü ve değişken buhar ayarı özelliği hassas ve kullanımı kolaydır. Giysilerinizi her zaman doğru sıcaklıkta ve buharda ütüleyin.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Quick Calc Release
          Musluk suyu kullanılabilir
          Var

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240  volt
          Kablo uzunluğu
          2  m
          Frekans
          50-60  Hz
          Su haznesi kapasitesi
          300  ml

        • Tasarım

          Renk
          Büyüleyici Koyu Mor
          Eşsiz tasarım
          2k kadran

        • Kullanımı kolay

          Damlama önleyici
          Var
          Otomatik kapanma
          Var
          Değişken buhar ayarları
          Var

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Var

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          55  g/dk
          Taban
          SteamGlide Elite
          Güç
          3000  W
          Dikey buhar püskürtme
          Var
          Püskürtme
          Var
          Şok buhar
          250  g

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Var

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