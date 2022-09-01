Garantili buhar performansı
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Plus tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili buhar performansı
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Plus tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Garantili buhar performansı
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Plus tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili buhar performansı
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Plus tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
HV Buharlı Ütü Koyu Mavi
Toplam:
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.
Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.
SteamGlide Plus taban, tüm giysilerde mükemmel kayma performansı sunar. Çizilmeye ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklıdır, yapışmaz ve temizlenmesi kolaydır.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar.
350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve perde gibi asılı kumaşlardaki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.
Yüksek sıcaklık kontrolü ve değişken buhar ayarı özelliği hassas ve kullanımı kolaydır. Giysilerinizi her zaman doğru sıcaklıkta ve buharda ütüleyin.
Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Kireç yönetimi
Teknik özellikler
Tasarım
Kullanımı kolay
Garanti
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Çevre dostu
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