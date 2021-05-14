DST3030/70
Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar
3000 serisi buharlı ütülerimiz, en zorlu kırışıklıkları bile hemen gideren güçlü şok buhar özelliği sayesinde giysilerinizi ütülemeyi kolaylaştırır. Seramik taban, kumaşın üzerinde rahatça kayar. 300 ml su haznesi ise az miktarda giysiyi tek seferde ütüleyebilmeniz için yeterli büyüklüktedir.Tüm faydaları görün
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Buharlı ütü
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Güçlü buhar özelliği, kumaşa derinlemesine nüfuz ederek zorlu kırışıklıkların kolayca üstesinden gelmenizi sağlar.
Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.
Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.
Dayanıklı seramik tabanımız, ütülenebilir her giysinin üzerinde rahatça kayar. Giysilerinize yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir.
Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Düz konumdaysa 30 saniye hareket ettirilmeyince kapanır.
Damlama durdurma sistemimiz, her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer.
Dikey buhar püskürtme işlevi sayesinde giysileri askıdayken havalandırabilir ve perde gibi asılı kumaşlardaki kırışıklıkları giderebilirsiniz. Ütü masası gerekmez.
Uç, 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar. Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif burun tasarımına sahiptir. Üçlü hassas ucumuz, düğmeler ve pileler gibi ütülenmesi en zor noktaların bile üstesinden gelmenize yardımcı olur.
Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.
350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
Kireç önleme
Güçlü performans
Kullanımı kolay
Garanti
Çevre dostu
Boyut ve ağırlık
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