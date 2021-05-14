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    • Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar
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      3000 Serisi Buharlı ütü

      DST3030/70

      Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar

      3000 serisi buharlı ütülerimiz, en zorlu kırışıklıkları bile hemen gideren güçlü şok buhar özelliği sayesinde giysilerinizi ütülemeyi kolaylaştırır. Seramik taban, kumaşın üzerinde rahatça kayar. 300 ml su haznesi ise az miktarda giysiyi tek seferde ütüleyebilmeniz için yeterli büyüklüktedir.

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      3000 Serisi Buharlı ütü

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      3000 Serisi
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      3000 Serisi

      Buharlı ütü

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      Zorlu kırışıklıkları gideren güçlü buhar

      180 g'a kadar şok buhar

      • 2400 W güç
      • 40 g/dk sürekli buhar
      • 180 g şok buhar
      • Seramik
      Ekstra güç için 180 grama kadar şok buhar

      Ekstra güç için 180 grama kadar şok buhar

      Güçlü buhar özelliği, kumaşa derinlemesine nüfuz ederek zorlu kırışıklıkların kolayca üstesinden gelmenizi sağlar.

      İstikrarlı performans için 40 g/dk'ya kadar sürekli buhar

      İstikrarlı performans için 40 g/dk'ya kadar sürekli buhar

      Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.

      Hızlı ısınma için 2400 watt

      Hızlı ısınma için 2400 watt

      Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

      Kolayca kayan seramik taban

      Kolayca kayan seramik taban

      Dayanıklı seramik tabanımız, ütülenebilir her giysinin üzerinde rahatça kayar. Giysilerinize yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenir.

      Otomatik kapanma

      Otomatik kapanma

      Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Düz konumdaysa 30 saniye hareket ettirilmeyince kapanır.

      Damlama önleyici, giysilerinize su damlamasını önler

      Damlama önleyici, giysilerinize su damlamasını önler

      Damlama durdurma sistemimiz, her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer.

      Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

      Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

      Dikey buhar püskürtme işlevi sayesinde giysileri askıdayken havalandırabilir ve perde gibi asılı kumaşlardaki kırışıklıkları giderebilirsiniz. Ütü masası gerekmez.

      Üçlü hassas uçla zor bölgelere kolayca ulaşın

      Üçlü hassas uçla zor bölgelere kolayca ulaşın

      Uç, 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar. Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif burun tasarımına sahiptir. Üçlü hassas ucumuz, düğmeler ve pileler gibi ütülenmesi en zor noktaların bile üstesinden gelmenize yardımcı olur.

      Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

      Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

      Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.

      300 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

      300 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

      350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Kireç önleme

        Dahili Calc Clean Sürgüsü
        Evet
        Kireç önleme ve temizleme
        Evet

      • Güçlü performans

        Şok buhar
        180 grama kadar
        Sürekli buhar
        40 g/dk.
        Kullanıma hazır
        35 sn
        Güç
        2400 W

      • Kullanımı kolay

        Su haznesi kapasitesi
        300  ml
        Damlama önleyici
        Evet
        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Güç kablosu uzunluğu
        1,9  m
        Otomatik kapanma
        Evet
        Taban
        Seramik
        Dikey buhar
        Evet
        Gerilim
        220-240 V
        Su püskürtme
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Çevre dostu

        Enerji tasarrufu modu
        Evet
        Ürün ambalajı
        %100 geri dönüştürülebilir
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      • Boyut ve ağırlık

        Ütü ağırlığı
        1,2  kg
        Ambalaj boyutları (GxYxU)
        32x13x16.2  cm
        Ürün boyutları (GxYxU)
        12.1x14.3x29  cm
        Ambalajla birlikte toplam ağırlık
        1,5  kg

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