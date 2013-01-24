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M1X-DJ ses sistemi
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wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
iPad'inizde de setinizde olduğu kadar rahat bir şekilde karışık parçalar ve listeler hazırlamak için iPad'inizi Algoriddm diskjokey 2 iPad uygulamasına bağlayın. iPad müzik kitaplığınızdan karışık parçalar ve listeler oluşturmak için büyük scratch tekerlerini, crossfader'ları ve set kontrollerini kullanın. Ya da bırakın Automix modu sizin için bütün zor işleri yapsın. Kolay kullanımı ve gelişmiş çoklu dokunmatik karıştırma özellikleriyle Algoriddm diskjokey 2 uygulaması karışık parça ve listeler hazırlamayı çaylaklardan ustalara kadar herkes için kolay bir hale getirir.
Büyük dokunmatik ve dokunmaya duyarlı jog tekerleri size vinilde karışık parçalar veya listeler oluşturuyormuşsunuz hissi verir ve inanılmaz scratch performansı için özel olarak tasarlanmıştır
Bluetooth®, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Karışık parçalar ve listeler hazırlamadığınız veya performans sergilemediğiniz zamanlarda kontrol panelini çevirip M1X-DJ'i Bluetooth hoparlör olarak kullanın. Böylece rahatlayıp dinlenebilir ve müziğinizi dinleyebilir ya da kendinizi partiye verebilirsiniz.
Yalnızca omuz askısını takın, omzunuza atın ve yola çıkın. M1X-DJ ses sistemi havayolu el bavulu boyutlarındadır. Böylece yeteneklerinizi yurt dışında da sergileyebilirsiniz. Dayanıklı tasarımı sayesinde içi ve dışı üst üste pek çok partiyi atlatabilecek kadar sağlamdır ve siz yoldayken güvende kalması için kontrolleri çevrilebilir.
M1X hoparlörleri olmadan bile, dünyanın dört bir yanındaki partilerde mükemmel bir performans sunacak güç için M1X-DJ'i ses çıkışı bağlantısını kullanarak herhangi bir harici hoparlöre veya amplifikatöre bağlayın.
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