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    M1X-DJ ses sistemi

    DS8900/10
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      M1X-DJ ses sistemi

      DS8900/10
      Bu ürün için destek alın

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        M1X-DJ ses sistemi

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        • Bluetooth®
        • ve Lightning konektörü
        • DJ kontrolleri, Çift Ses Girişi
        • 60 W Bas yayıcı
        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        Sorunsuz diskjokey 2 uygulama entegrasyonu

        Sorunsuz diskjokey 2 uygulama entegrasyonu

        iPad'inizde de setinizde olduğu kadar rahat bir şekilde karışık parçalar ve listeler hazırlamak için iPad'inizi Algoriddm diskjokey 2 iPad uygulamasına bağlayın. iPad müzik kitaplığınızdan karışık parçalar ve listeler oluşturmak için büyük scratch tekerlerini, crossfader'ları ve set kontrollerini kullanın. Ya da bırakın Automix modu sizin için bütün zor işleri yapsın. Kolay kullanımı ve gelişmiş çoklu dokunmatik karıştırma özellikleriyle Algoriddm diskjokey 2 uygulaması karışık parça ve listeler hazırlamayı çaylaklardan ustalara kadar herkes için kolay bir hale getirir.

        Üstün kalite scratch tekerleri ve crossfader'lar

        Üstün kalite scratch tekerleri ve crossfader'lar

        Büyük dokunmatik ve dokunmaya duyarlı jog tekerleri size vinilde karışık parçalar veya listeler oluşturuyormuşsunuz hissi verir ve inanılmaz scratch performansı için özel olarak tasarlanmıştır

        Benzersiz ses netliği için Bluetooth ile yayın yapma

        Benzersiz ses netliği için Bluetooth ile yayın yapma

        Bluetooth®, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

        Seyahat sırasında koruma için çevrilebilir kontrol paneli

        Seyahat sırasında koruma için çevrilebilir kontrol paneli

        Karışık parçalar ve listeler hazırlamadığınız veya performans sergilemediğiniz zamanlarda kontrol panelini çevirip M1X-DJ'i Bluetooth hoparlör olarak kullanın. Böylece rahatlayıp dinlenebilir ve müziğinizi dinleyebilir ya da kendinizi partiye verebilirsiniz.

        Daha iyi taşınabilirlik için taşıma askısı ve dayanıklı tasarım

        Daha iyi taşınabilirlik için taşıma askısı ve dayanıklı tasarım

        Yalnızca omuz askısını takın, omzunuza atın ve yola çıkın. M1X-DJ ses sistemi havayolu el bavulu boyutlarındadır. Böylece yeteneklerinizi yurt dışında da sergileyebilirsiniz. Dayanıklı tasarımı sayesinde içi ve dışı üst üste pek çok partiyi atlatabilecek kadar sağlamdır ve siz yoldayken güvende kalması için kontrolleri çevrilebilir.

        Ses çıkışı ile harici hoparlörlere ve amplifikatörlere bağlayın

        M1X hoparlörleri olmadan bile, dünyanın dört bir yanındaki partilerde mükemmel bir performans sunacak güç için M1X-DJ'i ses çıkışı bağlantısını kullanarak herhangi bir harici hoparlöre veya amplifikatöre bağlayın.

        Teknik Özellikler

        • iPad uyumluluğu

          Bluetooth aracılığıyla
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini
          • iPad Air 2
          • iPad mini 2
          • iPad mini 4
          • iPad Pro

        • iPhone uyumluluğu

          Bluetooth aracılığıyla
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Bluetooth aracılığıyla
          • 7. nesil iPod nano
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch
          • 5. nesil iPod touch

        • Bluetooth uyumluluğu

          Bluetooth özellikli diğer cihazlar
          Evet
          Çalışma
          Bluetooth 4.0 veya altı

        • Ses

          Ses geliştirme
          • wOOx™ Teknolojisi
          • bas refleks sistemi
          • MAX ses
          Çıkış Gücü
          80 W RMS (maks.)

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          4
          Hoparlörler
          Tam aralıklı woofer ve tweeter
          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          Ses girişi (6 mm)
          Evet
          Ses çıkışı (3,5 mm)
          Evet
          Ses çıkışı (6 mm)
          Evet
          Kulaklık jakı
          (6 mm)

        • Güç

          Güç tipi
          AC Girişi
          Pil tipi
          8 x D boyutlu pil

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          güç kablosu
          Diğerleri
          • Kullanım Kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Garanti
          Garanti belgesi

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