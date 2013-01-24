Sorunsuz diskjokey 2 uygulama entegrasyonu

iPad'inizde de setinizde olduğu kadar rahat bir şekilde karışık parçalar ve listeler hazırlamak için iPad'inizi Algoriddm diskjokey 2 iPad uygulamasına bağlayın. iPad müzik kitaplığınızdan karışık parçalar ve listeler oluşturmak için büyük scratch tekerlerini, crossfader'ları ve set kontrollerini kullanın. Ya da bırakın Automix modu sizin için bütün zor işleri yapsın. Kolay kullanımı ve gelişmiş çoklu dokunmatik karıştırma özellikleriyle Algoriddm diskjokey 2 uygulaması karışık parça ve listeler hazırlamayı çaylaklardan ustalara kadar herkes için kolay bir hale getirir.