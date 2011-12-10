Her yere götürülmek için tasarlandı
Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün
Her yere götürülmek için tasarlandı
Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Bu taşınabilir docking hoparlörü güvenli taşıma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. En gelişmiş mühendislikle üretilen dock bağlantı istasyonu mükemmel darbe sönümleme ve gövde sağlamlığı için yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanmıştır. İki metreye kadar düşmelere ve 100 kg'a kadar ağırlığa dayanabilen dock bağlantı istasyonunun benzersiz sağlamlığı, bu ürünü gittiğiniz her yere götürebilmenizi, taşırken güvende olduğunu bilmenizi sağlar.
iPhone uyumluluğu
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