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    docking hoparlörü

    DS7600/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her yere götürülmek için tasarlandı Her yere götürülmek için tasarlandı Her yere götürülmek için tasarlandı
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      docking hoparlörü

      DS7600/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Kompakt ve oldukça taşınabilir olan bu Philips DS7600/10 oynatıcı, söz konusu ses performansı olduğunda hiç hafife alınamaz. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, uzun süre oynatma için şarj edilebilir pil, sağlam alüminyum kaplama ve taşıma çantası içerir. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Her yere götürülmek için tasarlandı

        bu docking hoparlörle

        • iPod/iPhone için
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Güvenli taşıma için ezilmeye ve darbeye dayanıklı

        Bu taşınabilir docking hoparlörü güvenli taşıma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. En gelişmiş mühendislikle üretilen dock bağlantı istasyonu mükemmel darbe sönümleme ve gövde sağlamlığı için yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanmıştır. İki metreye kadar düşmelere ve 100 kg'a kadar ağırlığa dayanabilen dock bağlantı istasyonunun benzersiz sağlamlığı, bu ürünü gittiğiniz her yere götürebilmenizi, taşırken güvende olduğunu bilmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod classic
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod touch
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • iPod 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio
          Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Evet
          Uyumluluk
          iPhone OS 4.0
          Oynatma/Çalma
          • Albüm/parça gezinme
          • Oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın
          Pil durumu
          Hoparlör pil durumu
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          Tüm dünyada hava durumu
          Evet

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPhone Şarj Etme
          • iPod'un Şarj Edilmesi

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          3,5 mm AUX girişi

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 100-240 VAC, 50/60 Hz
          • Pil
          Pil tipi
          AA x 4

        • Boyutlar

          Ana karton ağırlığı
          2,3  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          310 x 110 x 40
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,04  kg
          Ana ambalaj boyutları
          175 x 162 x 440 mm
          Ana karton miktarı
          2
          Ağırlık
          0,76  kg

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