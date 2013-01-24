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Üstün kayıt kalitesi
Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün kayıt kalitesi
Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün
Üstün kayıt kalitesi
Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün kayıt kalitesi
Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün
Dijital Konuşma Kaydedici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi her zaman en iyi kayıt sonuçlarını sunmak için yerleşik mikrofonları kullanır: 360 derece ses algılama özelliği sunan çok yönlü mikrofon, toplantılar gibi birden fazla ses kaynağının bulunduğu ortamlar için idealdir. Tek yönlü mikrofon ise ses kaydı ve üstün konuşma tanıma sonuçları için optimize edilmiştir.
Birçok kullanıcının analog cihazlarını sevmelerinin nedeni basit ve kullanıcı dostu olmalarıdır. İsteğe bağlı klasik mod kullanıcılara dijital teknolojinin sunduğu avantajlardan vazgeçmeden analog cihaz görünümü ve hissiyle çalışma olanağı sunar. Bu mod kullanıcıların temel işlevlere odaklanmasına yardımcı olur.
Güvenilir ve yüksek kaliteli bağlantı istasyonu hızlı şarjın yanı sıra kayıtlarınızın bilgisayarınıza otomatik olarak aktarılmasını sağlar. İsteğe bağlı ayak kontrolü, bağlantı istasyonunun bilgisayar olmadan eller serbest kayıt ve yazıya dönüştürme yapabilmesine olanak sağlar.
Yüksek kapasiteli Li-ion pil, standart mikro USB jakıyla kolayca şarj edilebilir. Entegre pil ve hareket sensörleri daha uzun pil ömrü sağlar. Akıllı teknoloji ekran parlaklığını ayarlayarak ve cihaz kullanılmadığında bekleme moduna otomatik geçiş sağlayarak kayıt cihazınızın her ihtiyaç duyduğunuzda kullanılabilir halde olmasını garanti altına alır.
Kayıtlar, Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES veya Rijndael Algoritması) kullanılarak 256 bitten oluşan anahtarlar halinde gerçek zamanlı olarak şifrelenebilir. AES, çok yüksek güvenlik düzeyi sağlar ve ABD'de en yüksek gizliliğe sahip devlet bilgilerinin korunmasında kullanılmaktadır. İzinsiz kullanım ve dosya oynatmayı önlemek için cihaza bir PIN kodu atanabilir.
Entegre barkod tarayıcı müşteri veya hasta bilgilerinin sadece bir barkod taranarak önceki kayıtlarla kolayca ilişkilendirilmesine olanak sağlar. Tarama işlemi ekrandaki barkodlara da uygulanabilir. Bu özellik müşteri veya hasta Kimlik Bilgilerinin güvenli şekilde atanmasını sağlar ve iş akışını hızlandırır.
Büyük, renkli ekran tüm öğelerin ilk bakışta görülmesini kolaylaştıran net görüntüler sunar. Anlaşılır kullanıcı arabirimi kolay, sezgisel kullanım için optimize edilmiştir.
Yerleşik hareket sensörü cihazın masaya konulduğunu veya elde tutulduğunu algılar ve kayıt durumuna uygun mikrofon modunu seçer. Hareket sensörü cihaz çalışmadığında mikrofonu otomatik olarak bekleme moduna alır. Pocket Memo tekrar elde tutulduğunda, mikrofon birkaç saniye içinde kayıt yapabilir.
Philips SpeechExec Uzaktan Cihaz Yönetici yazılımı, BT yöneticilerinin Philips dikte donanımını merkezi olarak yönetmelerine, yapılandırmalarına ve güncellemelerine imkan tanıyarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Cihaz ayarları, bireyler, gruplar, ekipler veya tüm organizasyon için kolayca uzaktan yönetilebilir.
Asimetrik ve ergonomik tasarım elinize mükemmel şekilde oturur. İnce ve hafif tasarım, uzun süreli kullanımlarda bile en üst seviyede konfor sağlar. Fırçalanmış paslanmaz çelik cihazın etrafında güvenilir ve oldukça dayanıklı bir koruyucu muhafaza oluşturur.
SpeechExec Pro yazılımı, konuşma kaydı dosyalarını ve yazar ile yazıya dönüştürme uzmanı arasındaki sonuç dosyalarını düzenler ve işinizin durumunu izlemenize olanak tanır.
Hızlı yanıt ve ergonomik sürgülü düğme tüm kayıt ve oynatma işlevlerinin tek elle kullanılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sürgülü düğme hızlı ve kolay dosya düzenleme (ekleme, üzerine yazma, sonuna ekleme) imkanı sağlar. Düğmenin ışık sensörü sinyaliyle çalışması, aşınmaya dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar.
Bağlantı
Görüntü/Ekran
Depolama Ortamı
Ses Kaydı
Hoparlör
Güç
Sistem Gereksinimleri
Boyutlar
Mevcut aksesuarlar
Barkod tarayıcı (DPM8500)
Ekran
Çevreci özellikler
Çalışma koşulları
Paket içeriği
Güvenlik
Ses