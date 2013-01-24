En yüksek ses kalitesi için 3D Mikrofon kalitesi

Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi her zaman en iyi kayıt sonuçlarını sunmak için yerleşik mikrofonları kullanır: 360 derece ses algılama özelliği sunan çok yönlü mikrofon, toplantılar gibi birden fazla ses kaynağının bulunduğu ortamlar için idealdir. Tek yönlü mikrofon ise ses kaydı ve üstün konuşma tanıma sonuçları için optimize edilmiştir.