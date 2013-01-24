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    Pocket Memo

    Dijital Konuşma Kaydedici

    DPM8000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün kayıt kalitesi Üstün kayıt kalitesi Üstün kayıt kalitesi
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      Pocket Memo Dijital Konuşma Kaydedici

      DPM8000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün kayıt kalitesi

      Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün

      Pocket Memo Dijital Konuşma Kaydedici

      Üstün kayıt kalitesi

      Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün

      Üstün kayıt kalitesi

      Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün

      Pocket Memo Dijital Konuşma Kaydedici

      Üstün kayıt kalitesi

      Pocket Memo dijital konuşma kaydedici konuşmayı yeni bir düzeye çıkarır. Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi tüm kayıt durumlarında en iyi ses kalitesini sunar. Tüm faydaları görün

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        Pocket Memo

        Pocket Memo

        Dijital Konuşma Kaydedici

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        Toplam:

        Üstün kayıt kalitesi

        3D Mikrofon teknolojisi ile

        • Sürgülü düğmeyle kullanım

        En yüksek ses kalitesi için 3D Mikrofon kalitesi

        Devrim niteliğindeki 3D Mikrofon teknolojisi her zaman en iyi kayıt sonuçlarını sunmak için yerleşik mikrofonları kullanır: 360 derece ses algılama özelliği sunan çok yönlü mikrofon, toplantılar gibi birden fazla ses kaynağının bulunduğu ortamlar için idealdir. Tek yönlü mikrofon ise ses kaydı ve üstün konuşma tanıma sonuçları için optimize edilmiştir.

        Basit ve kolay kullanım için klasik mod

        Birçok kullanıcının analog cihazlarını sevmelerinin nedeni basit ve kullanıcı dostu olmalarıdır. İsteğe bağlı klasik mod kullanıcılara dijital teknolojinin sunduğu avantajlardan vazgeçmeden analog cihaz görünümü ve hissiyle çalışma olanağı sunar. Bu mod kullanıcıların temel işlevlere odaklanmasına yardımcı olur.

        Pilin hızlı şarj edilmesi için bağlantı istasyonu

        Güvenilir ve yüksek kaliteli bağlantı istasyonu hızlı şarjın yanı sıra kayıtlarınızın bilgisayarınıza otomatik olarak aktarılmasını sağlar. İsteğe bağlı ayak kontrolü, bağlantı istasyonunun bilgisayar olmadan eller serbest kayıt ve yazıya dönüştürme yapabilmesine olanak sağlar.

        Daha uzun pil ömrü için ışık ve hareket sensörleri

        Yüksek kapasiteli Li-ion pil, standart mikro USB jakıyla kolayca şarj edilebilir. Entegre pil ve hareket sensörleri daha uzun pil ömrü sağlar. Akıllı teknoloji ekran parlaklığını ayarlayarak ve cihaz kullanılmadığında bekleme moduna otomatik geçiş sağlayarak kayıt cihazınızın her ihtiyaç duyduğunuzda kullanılabilir halde olmasını garanti altına alır.

        Yüksek veri güvenliği için dosya şifreleme ve cihaz PIN kilidi

        Kayıtlar, Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES veya Rijndael Algoritması) kullanılarak 256 bitten oluşan anahtarlar halinde gerçek zamanlı olarak şifrelenebilir. AES, çok yüksek güvenlik düzeyi sağlar ve ABD'de en yüksek gizliliğe sahip devlet bilgilerinin korunmasında kullanılmaktadır. İzinsiz kullanım ve dosya oynatmayı önlemek için cihaza bir PIN kodu atanabilir.

        Düzenli belgeleme için entegre barkod tarayıcı

        Entegre barkod tarayıcı müşteri veya hasta bilgilerinin sadece bir barkod taranarak önceki kayıtlarla kolayca ilişkilendirilmesine olanak sağlar. Tarama işlemi ekrandaki barkodlara da uygulanabilir. Bu özellik müşteri veya hasta Kimlik Bilgilerinin güvenli şekilde atanmasını sağlar ve iş akışını hızlandırır.

        Kolay kullanım için büyük, renkli ekran

        Büyük, renkli ekran tüm öğelerin ilk bakışta görülmesini kolaylaştıran net görüntüler sunar. Anlaşılır kullanıcı arabirimi kolay, sezgisel kullanım için optimize edilmiştir.

        Otomatik mikrofon seçimi için yerleşik hareket sensörü

        Yerleşik hareket sensörü cihazın masaya konulduğunu veya elde tutulduğunu algılar ve kayıt durumuna uygun mikrofon modunu seçer. Hareket sensörü cihaz çalışmadığında mikrofonu otomatik olarak bekleme moduna alır. Pocket Memo tekrar elde tutulduğunda, mikrofon birkaç saniye içinde kayıt yapabilir.

        Uygulama ve bakım için uzaktan yönetim desteği

        Philips SpeechExec Uzaktan Cihaz Yönetici yazılımı, BT yöneticilerinin Philips dikte donanımını merkezi olarak yönetmelerine, yapılandırmalarına ve güncellemelerine imkan tanıyarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Cihaz ayarları, bireyler, gruplar, ekipler veya tüm organizasyon için kolayca uzaktan yönetilebilir.

        Ekstra dayanıklılık için sağlam paslanmaz çelik gövde

        Asimetrik ve ergonomik tasarım elinize mükemmel şekilde oturur. İnce ve hafif tasarım, uzun süreli kullanımlarda bile en üst seviyede konfor sağlar. Fırçalanmış paslanmaz çelik cihazın etrafında güvenilir ve oldukça dayanıklı bir koruyucu muhafaza oluşturur.

        Etkin veri yönetimi için SpeechExec iş akışı yazılımı

        SpeechExec Pro yazılımı, konuşma kaydı dosyalarını ve yazar ile yazıya dönüştürme uzmanı arasındaki sonuç dosyalarını düzenler ve işinizin durumunu izlemenize olanak tanır.

        Tek elle verimli kullanım için ergonomik sürgülü düğme

        Hızlı yanıt ve ergonomik sürgülü düğme tüm kayıt ve oynatma işlevlerinin tek elle kullanılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sürgülü düğme hızlı ve kolay dosya düzenleme (ekleme, üzerine yazma, sonuna ekleme) imkanı sağlar. Düğmenin ışık sensörü sinyaliyle çalışması, aşınmaya dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kulaklık
          3,5 mm
          Bağlantı konektörü
          evet
          Bellek kartı yuvası
          evet
          Mikrofon
          3,5 mm
          USB
          mikro USB 2.0

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu
          6,1 cm / 2,4 inç
          Çözünürlük
          320 × 240 piksel

        • Depolama Ortamı

          Yığın depolama sınıfı uyumlu
          Evet
          Veri aktarım hızı
          6,75 MB/sn okuma, 5,0 MB/sn yazma
          Genişletilebilir bellek kartı
          evet
          Bellek Kartı Türleri
          • Micro SD
          • Secure Digital (SD)
          • Secure Digital (SDHC)

        • Ses Kaydı

          Bit hızı
          13,7 kbit/sn - 705 kbit/sn
          Kayıt Süresi
          700 saate kadar (SP)
          Dahili mikrofonlar
          Tek yönlü, bir 360°
          Düzenleme modları
          ekleme, üzerine yazma, sonuna ekleme
          Kayıt formatı
          DSS/DSS Pro, MP3, PCM
          Kayıt modları
          DSS QP, DSS SP, MP3, PCM
          Örnekleme hızı (kHz)
          44,1 (MP3) - 12 (DSS SP)

        • Hoparlör

          Hoparlör Tipi
          yerleşik dinamik hoparlör

        • Güç

          Pil ömrü
          23 saate kadar kayıt
          Pil Kapasitesi
          1000mAh
          Pil tipi
          Philips şarj edilebilir Li-ion
          Şarj süresi
          3  saat
          Bekleme süresi
          200 günden fazla

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          Windows 8/7/Vista, Mac OS
          İşlemci
          Intel Pentium 4, 1,0 GHz
          RAM hafıza
          1 GB (2 GB önerilen)
          Sabit disk alanı
          SpeechExec için 100 MB
          DVD-ROM sürücüsü
          Evet
          USB
          Boş USB portu
          Video kartı
          DirectX uyumlu

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          53 × 123 × 15 mm
          Ürün ağırlığı (g)
          117 g (pil dahil)

        • Mevcut aksesuarlar

          Ayak pedalı
          LFH2210
          Toplantı mikrofonu
          LFH9172
          Şarj edilebilir Lityum iyon pil
          ACC8100
          SDHC hafıza kartı
          LFH9004
          Dikte donanımı için SDK
          LFH7475
          SpeechExec RDM
          LFH7470
          Telefon görüşmesi mikrofonu
          LFH9162
          WLAN adaptörü
          ACC8160

        • Barkod tarayıcı (DPM8500)

          Uyumlu barkodlar
          UPC–A, UPC–E, EAN–8 vs.
          Tarama motoru
          CCD tabanlı, tek çizgi

        • Ekran

          Tip
          Renkli TFT

        • Çevreci özellikler

          2002/95/EC (RoHS) ile uyumlu
          evet
          Kurşunsuz lehimli ürün
          evet

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık
          5° – 45°C/41° – 113°F

        • Paket içeriği

          Bağlantı istasyonu
          evet
          Yazılım DVD'si
          evet
          Hafıza kartı
          evet
          Pocket memo
          evet
          Şarj edilebilir pil
          evet
          USB kablosu
          evet
          Kullanım kılavuzu
          evet

        • Güvenlik

          Pin koduyla cihaz kilidi
          evet
          Şifreleme standardı
          Gelişmiş Şifreleme Standardı
          Desteklenen kullanıcı kimliği sayısı
          40
          Gerçek zamanlı dosya şifreleme
          evet

        • Ses

          Akustik frekans tepkisi
          300 – 7500 Hz
          Hoparlör çapı
          28 mm
          Hoparlör çıkış gücü
          200 mW
          Hoparlör tipi
          Yerleşik dinamik hoparlör

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