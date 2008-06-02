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    TransCast FM

    DLV2007/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın
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      TransCast FM

      DLV2007/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın

      MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransCast FM

      Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın

      MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün

      Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın

      MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransCast FM

      Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın

      MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün

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        TransCast FM

        TransCast FM

        Toplam:

        Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın

        bu evrensel FM verici ile

        • Evrensel

        Müziğinizi ev/araba müzik sisteminizin stereo hoparlörlerinden çalın

        Müziğinizi ev araba müzik sisteminizin stereo hoparlörleri üzerinden yüksek sesli olarak çalın ve keyfini çıkarın.

        Tam frekanslı FM istasyon ayarı

        88.1 ve 107.9 iletim frekansları sayesinde üstün ses kalitesinin tadını çıkarın. Minimum parazit için açık bir frekans seçin.

        Evrensel kullanım

        Verici, bir 3,5 mm'lik jakı olan tüm dijital müzik çalarlarla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          5,65  cm
          Genişlik
          8,8  cm
          Derinlik
          14,5  cm
          Brüt ağırlık
          ,428  kg
          Dara ağırlığı
          ,028  kg
          Net ağırlık
          ,4  kg

        • İç Karton

          Yükseklik
          31,2  cm
          Genişlik
          21,5  cm
          Uzunluk
          41,2  cm
          Brüt ağırlık
          2,5667  kg
          Dara ağırlığı
          ,1667  kg
          Net ağırlık
          2,4  kg

        • Dış Karton

          Yükseklik
          41,5  cm
          Genişlik
          29,4  cm
          Uzunluk
          44,2  cm
          Brüt ağırlık
          15,4  kg
          Dara ağırlığı
          1  kg
          Net ağırlık
          14,4  kg

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