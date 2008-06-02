Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın
MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın
MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün
Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın
MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi istediğiniz FM radyoda çalın
MP3 çalarınızdaki veya başka bir ses cihazındaki müziğinizi istediğiniz FM radyoda dinleyin; aracınızda veya evinizde. Basit ve sezgisel TransCast FM ile istediğiniz FM frekansına kolayca iletin. Kurulum gerekmez. Tüm faydaları görün
TransCast FM
Toplam:
Müziğinizi ev araba müzik sisteminizin stereo hoparlörleri üzerinden yüksek sesli olarak çalın ve keyfini çıkarın.
88.1 ve 107.9 iletim frekansları sayesinde üstün ses kalitesinin tadını çıkarın. Minimum parazit için açık bir frekans seçin.
Verici, bir 3,5 mm'lik jakı olan tüm dijital müzik çalarlarla uyumludur.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton