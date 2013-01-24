Qi kablosuz teknolojisi

Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.