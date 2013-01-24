Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kamp ve dahası için güç istasyonu
Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kamp ve dahası için güç istasyonu
Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir
Kamp ve dahası için güç istasyonu
Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kamp ve dahası için güç istasyonu
Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir
Güç istasyonu
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.
USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.
Aksesuarlar
Uyumluluk
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Güç