Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Güç istasyonu

    DLP8088NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kamp ve dahası için güç istasyonu Kamp ve dahası için güç istasyonu Kamp ve dahası için güç istasyonu
      -{discount-value}

      Güç istasyonu

      DLP8088NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kamp ve dahası için güç istasyonu

      Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Güç istasyonu

      Kamp ve dahası için güç istasyonu

      Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir

      Kamp ve dahası için güç istasyonu

      Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Güç istasyonu

      Kamp ve dahası için güç istasyonu

      Tüm cihazlarınız için 128.000 mAh kapasiteli güç istasyonu. Kamp için idealdir

      Benzer ürünler

      Tümünü gör telefon-sarj-cihazlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Güç istasyonu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kamp ve dahası için güç istasyonu

        Maksimum 11 cihaz

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        Qi kablosuz teknolojisi

        Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.

        Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

        USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Şarj kablosu

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Dış Karton

          GTIN
          1 48 95229 10730 1
          Ambalaj sayısı
          2

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 10730 4

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          128.000 mAh
          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Çıkış
          460,8 Wh
          PD özellikli 2 USB-C (her biri maks. 60 W destekli) 2 AC (220 V/50 Hz) 2 qi (her biri maks. 10 W) özellikli 4 USB-A (2 bağlantı noktası QC 3.0'ı destekler) 1 Araç DC prizi maks. 12 V'de/8 A'da 96 W
          Güç girişi
          AC ve DC gücü
          AC 220 V/50 Hz yaklaşık 6 sa DC 12 V Araç güç prizi yaklaşık 10 saat

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi