Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin
Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin
Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün
Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin
Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin
Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün
TransDock mikro
Toplam:
FM verici, yolda müziğinizin keyfini çıkarabilmeniz için açık bir FM frekansı kullanarak cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin radyosu üzerinden kablosuz olarak yayınlar.
Kullanımı hızlı ve kolaydır, özel kurulum gerektirmez. Yalnızca herhangi bir 12V otomobil çıkışına bağlayın ve kutudan çıkardığınız gibi kullanın.
4 feet (1,2 m) uzunluğundaki esnek kablo otomobilinizin içinde cihazınıza kolay erişebilmenizi sağlar
IntelliTune bir tuşa dokunarak açık FM frekanslarını bulmak için radyo dalgalarını tarar. Cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin FM radyosu üzerinden yayınlamak için hangi frekansa ayarlamanız gerektiğini hemen öğreneceksiniz.
Cihazınızın ses içeriğini FM radyonuz üzerinden yayınlamak için sıkça kullandığınız FM frekanslarını programlamak ve tekrar çağırmak kolaydır.
Yolda kolay ve rahat şarj etme için kompakt şarj cihazı, otomobilin 12V prizine takılır ve cihazınıza bağlanır.
Uyumluluk
iPod uyumlu
FM Verici
Güç
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton