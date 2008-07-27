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    TransDock mikro

    DLA97878/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin
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      TransDock mikro

      DLA97878/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin

      Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransDock mikro

      Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin

      Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün

      Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin

      Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransDock mikro

      Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin

      Bu küçük ama akıllı TransDock mikro ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune teknolojisi aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı kolayca bulur. Ayrıca, bağlandığında iPod'u şarj eder. Tüm faydaları görün

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        TransDock mikro

        TransDock mikro

        Toplam:

        Otomobilde iPod dinleyin ve şarj edin

        IntelliTune frekans bulucuyla tanışın

        • IntelliTune ile
        • iPod için

        FM verici otomobilinizin FM radyosu aracılığıyla ses yayını yapar

        FM verici, yolda müziğinizin keyfini çıkarabilmeniz için açık bir FM frekansı kullanarak cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin radyosu üzerinden kablosuz olarak yayınlar.

        Kurulum gerekmez

        Kullanımı hızlı ve kolaydır, özel kurulum gerektirmez. Yalnızca herhangi bir 12V otomobil çıkışına bağlayın ve kutudan çıkardığınız gibi kullanın.

        Otomobilde cihazınıza kolay erişebilmeniz için 4 feet (1,2 m) kablo

        4 feet (1,2 m) uzunluğundaki esnek kablo otomobilinizin içinde cihazınıza kolay erişebilmenizi sağlar

        IntelliTune tek bir tıklamayla açık FM frekanslarını bulur

        IntelliTune bir tuşa dokunarak açık FM frekanslarını bulmak için radyo dalgalarını tarar. Cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin FM radyosu üzerinden yayınlamak için hangi frekansa ayarlamanız gerektiğini hemen öğreneceksiniz.

        Kolay geri çağırma için 4 adet Programlanabilir FM istasyon hafızası

        Cihazınızın ses içeriğini FM radyonuz üzerinden yayınlamak için sıkça kullandığınız FM frekanslarını programlamak ve tekrar çağırmak kolaydır.

        Otomobilin 12V prizinden şarj edin

        Yolda kolay ve rahat şarj etme için kompakt şarj cihazı, otomobilin 12V prizine takılır ve cihazınıza bağlanır.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPod

        • iPod uyumlu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          Bağlantı konektörü ile iPod

        • FM Verici

          Varsayılan Hafıza Frekansları
          88.1, 94.9, 100.9, 107.9  MHz
          Frekans Ayarı
          0,1  Hz
          Frekans Aralığı
          88.1 - 107.9
          Frekans Tepkisi
          20Hz -15kHz
          Modülasyon
          FM Stereo

        • Güç

          Giriş akımı
          <300mA @ DC12V~16V
          Giriş gerilimi
          12 - 16V DC

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,9  cm
          Genişlik
          12,8  cm
          Derinlik
          6,2  cm
          Brüt ağırlık
          0,18  kg
          Dara ağırlığı
          0,1  kg
          Net ağırlık
          0,08  kg
          EAN
          87 12581 43225 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • İç Karton

          Yükseklik
          20,32  cm
          Genişlik
          12,2  cm
          Uzunluk
          38,6  cm
          Brüt ağırlık
          1,16  kg
          Dara ağırlığı
          0,68  kg
          Net ağırlık
          0,48  kg
          GTIN
          1 87 12581 43225 3
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Yükseklik
          42  cm
          Genişlik
          38,1  cm
          Uzunluk
          39,4  cm
          Brüt ağırlık
          8,48  kg
          Dara ağırlığı
          5,6  kg
          Net ağırlık
          2,88  kg
          GTIN
          2 87 12581 43225 0
          Ambalaj sayısı
          36

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