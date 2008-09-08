iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin
Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin
Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün
iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin
Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin
Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün
TransDock
Toplam:
Aux Giriş jakı ile, sesini dinlemek için bir başka cihazı aracınızın ses sistemine bağlamak kolaydır. Dizüstü veya kişisel oyun sistemi gibi bir başka cihazı aracınızın ses sisteminden dinlemek için mini-mini kablo kullanın.
Ses cihazınızı, AV Çıkış ile doğrudan aracınızın ses sistemine bağlamak kolaydır. Cihazınızın ses içeriğinizi aracınızın ses sistemi üzerinden dinlemek için, kaset adaptörü kullanın veya mini-mini kablosu kullanarak aracınızın aux girişi ile bağlayın.
Cihazınızın video içeriğini, aracınızda bulunan eğlence sisteminde izlemek AV Çıkış portu ile kolaydır. Bağlantı için uygun kabloyu kullanın ve yolda filmlerin keyfini çıkarın.
FM verici, yolda müziğinizin keyfini çıkarabilmeniz için açık bir FM frekansı kullanarak cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin radyosu üzerinden kablosuz olarak yayınlar.
iPod cihazınızı herhangi bir 12V prizden şarj edebilir ve prize takarak sınırsız çalma süresi elde edebilirsiniz.
iPod'unuzu esnek ve döner bir yatak içinde aracınıza güvenli bir şekilde monte edin. Boyun esnekliği en iyi konumlandırmayı sağlar, döner yatak ise kolay erişime ve iPod touch'u bir bakışta yatay görüntülemeye olanak verir.
IntelliTune bir tuşa dokunarak açık FM frekanslarını bulmak için radyo dalgalarını tarar. Cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin FM radyosu üzerinden yayınlamak için hangi frekansa ayarlamanız gerektiğini hemen öğreneceksiniz.
Kullanımı hızlı ve kolaydır, özel kurulum gerektirmez. Yalnızca herhangi bir 12V otomobil çıkışına bağlayın ve kutudan çıkardığınız gibi kullanın.
Cihazınızın ses içeriğini FM radyonuz üzerinden yayınlamak için sıkça kullandığınız FM frekanslarını programlamak ve tekrar çağırmak kolaydır.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton