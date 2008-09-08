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    TransDock

    DLA93050/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin
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      TransDock

      DLA93050/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin

      Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransDock

      iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin

      Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün

      iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin

      Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      TransDock

      iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin

      Bu küçük TransDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu IntelliTune, aracınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. iPod'u tutar, şarj eder ve rahat konumlandırma için döner. Tüm faydaları görün

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        TransDock

        TransDock

        Toplam:

        iPod'u araçta kullanın, şarj edin ve araca monte edin

        ayrıca IntelliTune frekans bulucu

        • IntelliTune ile
        • iPod için

        Aux Giriş jakı ile diğer cihazları seslerini aktarın

        Aux Giriş jakı ile, sesini dinlemek için bir başka cihazı aracınızın ses sistemine bağlamak kolaydır. Dizüstü veya kişisel oyun sistemi gibi bir başka cihazı aracınızın ses sisteminden dinlemek için mini-mini kablo kullanın.

        Aracınızın aux girişini veya kasetçalarını AV Çıkış ile bağlayın

        Ses cihazınızı, AV Çıkış ile doğrudan aracınızın ses sistemine bağlamak kolaydır. Cihazınızın ses içeriğinizi aracınızın ses sistemi üzerinden dinlemek için, kaset adaptörü kullanın veya mini-mini kablosu kullanarak aracınızın aux girişi ile bağlayın.

        AV Çıkış ile araç içi eğlence sisteminizde video izleyin

        Cihazınızın video içeriğini, aracınızda bulunan eğlence sisteminde izlemek AV Çıkış portu ile kolaydır. Bağlantı için uygun kabloyu kullanın ve yolda filmlerin keyfini çıkarın.

        FM verici otomobilinizin FM radyosu aracılığıyla ses yayını yapar

        FM verici, yolda müziğinizin keyfini çıkarabilmeniz için açık bir FM frekansı kullanarak cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin radyosu üzerinden kablosuz olarak yayınlar.

        12V prizden şarj edin

        iPod cihazınızı herhangi bir 12V prizden şarj edebilir ve prize takarak sınırsız çalma süresi elde edebilirsiniz.

        Esnek boyun ve döner yatak ile güvenli araç montajı

        iPod'unuzu esnek ve döner bir yatak içinde aracınıza güvenli bir şekilde monte edin. Boyun esnekliği en iyi konumlandırmayı sağlar, döner yatak ise kolay erişime ve iPod touch'u bir bakışta yatay görüntülemeye olanak verir.

        IntelliTune tek bir tıklamayla açık FM frekanslarını bulur

        IntelliTune bir tuşa dokunarak açık FM frekanslarını bulmak için radyo dalgalarını tarar. Cihazınızın ses içeriğini otomobilinizin FM radyosu üzerinden yayınlamak için hangi frekansa ayarlamanız gerektiğini hemen öğreneceksiniz.

        Kurulum gerekmez

        Kullanımı hızlı ve kolaydır, özel kurulum gerektirmez. Yalnızca herhangi bir 12V otomobil çıkışına bağlayın ve kutudan çıkardığınız gibi kullanın.

        Kolay geri çağırma için 4 adet Programlanabilir FM istasyon hafızası

        Cihazınızın ses içeriğini FM radyonuz üzerinden yayınlamak için sıkça kullandığınız FM frekanslarını programlamak ve tekrar çağırmak kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          5,08  cm
          Brüt ağırlık
          0,28  kg
          Yükseklik
          18,4  cm
          Net ağırlık
          0,15  kg
          Dara ağırlığı
          0,13  kg
          Genişlik
          12,7  cm
          EAN
          87 12581 43223 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          1,76  kg
          Yükseklik
          20,3  cm
          Uzunluk
          38,6  cm
          Net ağırlık
          0,90  kg
          Dara ağırlığı
          0,86  kg
          Genişlik
          10,7  cm
          GTIN
          1 87 12581 43223 9
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          12,08  kg
          Yükseklik
          42  cm
          Uzunluk
          39,4  cm
          Net ağırlık
          5,40  kg
          Dara ağırlığı
          6,68  kg
          Genişlik
          12,5  cm
          GTIN
          2 87 12581 43223 6
          Ambalaj sayısı
          36

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