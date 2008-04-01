iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın
Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun veya kemerinize takın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın
Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun veya kemerinize takın. Tüm faydaları görün
iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın
Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun veya kemerinize takın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın
Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun veya kemerinize takın. Tüm faydaları görün
Action Jacket
Toplam:
Ayarlanabilir kol bandı birçok kol boyutuna uygun olup, aktivite sırasında cihazın düşmemesi için Velcro ile korunmaktadır.
Bu şeffaf pencere, egzersiz yaparken cihazı kontrol etmenize olanak verirken, cihazınızın ekranı için koruma sağlar.
Bu neopren çanta, siz egzersiz yaparken cihazı tere ve kötü hava koşullarına karşı koruyan, yalıtımlı, neme dayanıklı bir katman sağlar.
Kemer klipsi, cihazınızın her zaman elinizin altında olması için, çantayı giysilerinize veya çantanıza tutturma olanağı sağlar ve gerekmediğinde çıkarılabilir.
Bu klips cihazınızı kemerinize, cebinize veya çantanıza tutturur; böylece cihaz her zaman elinizin altında olur. Klips döndüğünden, cihazınızı kolayca erişebileceğiniz biçimde tutturmanızı ve yerleştirmenizi sağlar.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton