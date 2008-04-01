iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun
Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun
Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün
iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun
Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun
Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün
VideoShell
Toplam:
Bu çanta üzerindeki açıklık, tüm kontrollere ve bağlantı konektörüne rahat erişim sağlar; böylece, çantanın içinde korunurken cihazınızı kullanabilirsiniz.
Çantanın arka kısmındaki masaüstü standı, herhangi bir düz yüzeyde rahatça ve ellerinizi kullanmadan video izlemenizi sağlar.
Bu sert çanta, cihazınıza güçlü ve şeffaf bir koruma sağlayan sağlam polikarbonattan yapılmıştır.
Ürünle birlikte gelen Yüzey Kalkanı, statik tutmayı kullanarak cihazınızın görüntü ekranı için görünmez bir koruma katmanı ekler, böylelikle yapışkan kalıntılar bırakmadan takması ve çıkarması kolaydır.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton