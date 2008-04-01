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    VideoShell

    DLA91001H/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun
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      VideoShell

      DLA91001H/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun

      Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      VideoShell

      iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun

      Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün

      iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun

      Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      VideoShell

      iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun

      Sağlam ve şeffaf VideoShell, iPod'unuzu kristal netliğinde bir korumayla sarmalar. Polikarbonat gövdede, herhangi bir düz yüzeyde ellerinizi kullanmadan video izleyebilmek için bir masaüstü standı bulunur. Birlikte verilen Yüzey Koruyucusu ile ekran koruması sağlanır Tüm faydaları görün

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        VideoShell

        VideoShell

        Toplam:

        iPod'unuzu şeffaf kılıfla koruyun

        dahili masaüstü standı

        • iPod classic için

        Tüm kontrollere erişim ve bağlantı konektörüne erişim

        Bu çanta üzerindeki açıklık, tüm kontrollere ve bağlantı konektörüne rahat erişim sağlar; böylece, çantanın içinde korunurken cihazınızı kullanabilirsiniz.

        Kolay video izleme için dahili masaüstü standı

        Çantanın arka kısmındaki masaüstü standı, herhangi bir düz yüzeyde rahatça ve ellerinizi kullanmadan video izlemenizi sağlar.

        Kristal netliğinde polikarbonat çanta

        Bu sert çanta, cihazınıza güçlü ve şeffaf bir koruma sağlayan sağlam polikarbonattan yapılmıştır.

        Yüzey Kalkanı ekran koruyucu dahildir

        Ürünle birlikte gelen Yüzey Kalkanı, statik tutmayı kullanarak cihazınızın görüntü ekranı için görünmez bir koruma katmanı ekler, böylelikle yapışkan kalıntılar bırakmadan takması ve çıkarması kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          20,32  cm
          Genişlik
          13,97  cm
          Derinlik
          3,81  cm
          Brüt ağırlık
          0,099  kg
          Dara ağırlığı
          0,06  kg
          Net ağırlık
          0,039  kg
          EAN
          87 12581 43208 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • İç Karton

          Yükseklik
          21,59  cm
          Genişlik
          12,7  cm
          Uzunluk
          24,13  cm
          Brüt ağırlık
          0,593  kg
          Dara ağırlığı
          0,359  kg
          Net ağırlık
          0,234  kg
          GTIN
          1 87 12581 43208 6
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Yükseklik
          45,7  cm
          Genişlik
          24  cm
          Uzunluk
          45,4  cm
          Brüt ağırlık
          5,2  kg
          Dara ağırlığı
          3,796  kg
          Net ağırlık
          1,404  kg
          GTIN
          2 87 12581 43208 3
          Ambalaj sayısı
          36

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