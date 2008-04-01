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    Jam Jacket

    DLA81826H/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuzu korumanın şık yolu iPod'unuzu korumanın şık yolu iPod'unuzu korumanın şık yolu
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      Jam Jacket

      DLA81826H/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuzu korumanın şık yolu

      Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPhone'nunuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jam Jacket

      iPod'unuzu korumanın şık yolu

      Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPhone'nunuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün

      iPod'unuzu korumanın şık yolu

      Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPhone'nunuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jam Jacket

      iPod'unuzu korumanın şık yolu

      Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPhone'nunuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün

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        Jam Jacket

        Jam Jacket

        Toplam:

        iPod'unuzu korumanın şık yolu

        Kulaklık Yönetimi özellikli silikon çanta

        • iPod için
        • classic 160 GB

        Apple kulaklıkları saklayan ve kabloları yöneten çanta

        Çantanın arka kısmındaki entegre Kulaklık Yönetim Sistemi, fazla kabloyu düzenlemenize ve Apple kulaklıklarınızı saklamanıza olanak verir.

        Silikon, tutuş rahatlığını ve korumayı artırır

        Bu kılıf, normal aşınmalara karşı koruma sağlayan ve müzik çalarınızı daha iyi tutmanızı sağlayan yumuşak silikondan yapılmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 43212 6
          Yükseklik
          20,32  cm
          Genişlik
          13,97  cm
          Derinlik
          3,81  cm
          Brüt ağırlık
          0,085  kg
          Dara ağırlığı
          0,039  kg
          Net ağırlık
          0,046  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          GTIN
          1 87 12581 43212 3
          Yükseklik
          21,59  cm
          Genişlik
          12,7  cm
          Uzunluk
          24,13  cm
          Brüt ağırlık
          0,51  kg
          Dara ağırlığı
          0,234  kg
          Net ağırlık
          0,276  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          GTIN
          2 87 12581 43212 0
          Yükseklik
          24  cm
          Genişlik
          43  cm
          Uzunluk
          46  cm
          Brüt ağırlık
          4,6  kg
          Dara ağırlığı
          2,944  kg
          Net ağırlık
          1,656  kg

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