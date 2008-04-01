iPod'unuzu korumanın şık yolu
Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPod'unuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu korumanın şık yolu
Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPod'unuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün
iPod'unuzu korumanın şık yolu
Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPod'unuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu korumanın şık yolu
Jam Jacket'a sarın; kaymayan silikon çanta, iPod'unuz için koruma sağlar. Bu yüksek kaliteli silikon çantada yükseltilmiş doku, köşe tamponları ve entegre Kulaklık Yönetimi gibi özellikler vardır. Tüm faydaları görün
Jam Jacket
Toplam:
Çantanın arka kısmındaki entegre Kulaklık Yönetim Sistemi, fazla kabloyu düzenlemenize ve Apple kulaklıklarınızı saklamanıza olanak verir.
Bu kılıf, normal aşınmalara karşı koruma sağlayan ve müzik çalarınızı daha iyi tutmanızı sağlayan yumuşak silikondan yapılmıştır.
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton