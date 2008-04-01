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    Action Jacket

    DLA7575H/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın
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      Action Jacket

      DLA7575H/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın

      Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Action Jacket

      iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın

      Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun. Tüm faydaları görün

      iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın

      Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Action Jacket

      iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın

      Egzersiz yaparken ya da dışarı çıkarken, iPod'unuzu da mutlaka yanınıza almak istersiniz, Action Jacket, tümü bir arada bir çözüm sunar. Egzersiz yaparken, ayarlanabilen kol bandı ile birlikte kullanın ve çalışmanız bitince koruyucu çantasına koyun. Tüm faydaları görün

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        Action Jacket

        Action Jacket

        Toplam:

        iPod'unuz ile birlikte egzersiz yapın

        kol bantlı neopren çanta

        • iPod shuffle için

        Daha iyi uyum için ayarlanabilen sportif kol bandı

        Ayarlanabilir kol bandı birçok kol boyutuna uygun olup, aktivite sırasında cihazın düşmemesi için Velcro ile korunmaktadır.

        Çalma ekranının korunması için şeffaf pencere

        Bu şeffaf pencere, egzersiz yaparken cihazı kontrol etmenize olanak verirken, cihazınızın ekranı için koruma sağlar.

        Neme dayanıklı neopren, tere karşı koruma sağlar

        Bu neopren çanta, siz egzersiz yaparken cihazı tere ve kötü hava koşullarına karşı koruyan, yalıtımlı, neme dayanıklı bir katman sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          20,32  cm
          Genişlik
          11,43  cm
          Derinlik
          2,54  cm
          Brüt ağırlık
          0,073  kg
          Dara ağırlığı
          0,039  kg
          Net ağırlık
          0,034  kg
          EAN
          87 12581 43059 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • İç Karton

          Yükseklik
          12,065  cm
          Genişlik
          17,78  cm
          Uzunluk
          20,955  cm
          Brüt ağırlık
          0,437  kg
          Dara ağırlığı
          0,233  kg
          Net ağırlık
          0,204  kg
          GTIN
          1 87 12581 43059 4
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Yükseklik
          40.5  cm
          Genişlik
          24,9  cm
          Uzunluk
          34,4  cm
          Brüt ağırlık
          2,9  kg
          Dara ağırlığı
          1,676  kg
          Net ağırlık
          1,224  kg
          GTIN
          2 87 12581 43059 1
          Ambalaj sayısı
          36

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