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    Araç Şarj Cihazı

    DLA5556/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuzu yolda şarj edin iPod'unuzu yolda şarj edin iPod'unuzu yolda şarj edin
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      Araç Şarj Cihazı

      DLA5556/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuzu yolda şarj edin

      Akıllı Durum Işığı göstergesine sahip olan Otomatik Şarj Cihazı sayesinde bir bakışta iPod'unuzun şarj durumunu görebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken, sarılabilir kablo sayesinde erişim ve kullanım kolaylığı elde edilir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      iPod'unuzu yolda şarj edin

      Akıllı Durum Işığı göstergesine sahip olan Otomatik Şarj Cihazı sayesinde bir bakışta iPod'unuzun şarj durumunu görebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken, sarılabilir kablo sayesinde erişim ve kullanım kolaylığı elde edilir Tüm faydaları görün

      iPod'unuzu yolda şarj edin

      Akıllı Durum Işığı göstergesine sahip olan Otomatik Şarj Cihazı sayesinde bir bakışta iPod'unuzun şarj durumunu görebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken, sarılabilir kablo sayesinde erişim ve kullanım kolaylığı elde edilir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      iPod'unuzu yolda şarj edin

      Akıllı Durum Işığı göstergesine sahip olan Otomatik Şarj Cihazı sayesinde bir bakışta iPod'unuzun şarj durumunu görebilirsiniz. Ayrıca, güvenlik sigortası elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken, sarılabilir kablo sayesinde erişim ve kullanım kolaylığı elde edilir Tüm faydaları görün

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        Araç Şarj Cihazı

        Araç Şarj Cihazı

        Toplam:

        iPod'unuzu yolda şarj edin

        Akıllı Durum Işığı göstergesine sahiptir

        • iPod için
        Bir bakışta onaylamak için LED güç göstergesi

        Bir bakışta onaylamak için LED güç göstergesi

        Bu LED göstergesi, ünitenin şarj edilmekte olduğunu bir bakışta onaylar.

        12V prizden şarj edin

        iPod cihazınızı herhangi bir 12V prizden şarj edebilir ve prize takarak sınırsız çalma süresi elde edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 39485 1
          Derinlik
          14,65  cm
          Genişlik
          8,89  cm
          Yükseklik
          3,81  cm
          Brüt ağırlık
          0,3  kg
          Dara ağırlığı
          0,2  kg
          Net ağırlık
          0,1  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          GTIN
          1 87 12581 39485 8
          Yükseklik
          10  cm
          Genişlik
          20  cm
          Uzunluk
          26  cm
          Brüt ağırlık
          0,7  kg
          Dara ağırlığı
          0,1  kg
          Net ağırlık
          0,6  kg

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          GTIN
          2 87 12581 39485 5
          Yükseklik
          36  cm
          Genişlik
          25  cm
          Uzunluk
          39  cm
          Brüt ağırlık
          4,2  kg
          Dara ağırlığı
          0,6  kg
          Net ağırlık
          3,6  kg

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