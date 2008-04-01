iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm
Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm
Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün
iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm
Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm
Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün
HipCase
Toplam:
Bu çanta üzerindeki açıklık, tüm kontrollere ve bağlantı konektörüne rahat erişim sağlar; böylece, çantanın içinde korunurken cihazınızı kullanabilirsiniz.
Bu çantada, kulaklık jakı için bir açıklık bulunmaktadır, böylece çantanın içinde korunurken cihazınızın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.
Küçük iç cep, bir kimlik kartı koymak veya çanta içinde nakit para taşımak için kullanışlıdır.
Bu çanta, çekici ve dayanıklı deriden yapılmıştır, böylece cihazınıza şık bir koruma sağlar.
Bu çantanın yumuşak astarlı kumaştan yapılmış iç kısmı, cihazınızın kaplamasını korur.
Sağlam kemer klipsi cihazınızı kemerinize, cebinize veya çantanıza tutturur; böylece cihaz her zaman elinizin altında olur.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton