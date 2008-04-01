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    HipCase

    DLA28000H/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm
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      HipCase

      DLA28000H/10
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm

      Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HipCase

      iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm

      Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün

      iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm

      Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HipCase

      iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm

      Katlanabilen şık ve dayanıklı HipCase, iPod'unuzu şık deriyle sarmalar. Sağlam kemer klipsini kullanarak iPod'unuzu her zaman elinizin altında tutun ve kapağı açarak iç cebe ulaşın; kimlik kartı veya para taşımak için ideal. Tüm faydaları görün

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        HipCase

        HipCase

        Toplam:

        iPod'unuzu taşımak için şık bir çözüm

        kemer klipsli kullanışlı çanta

        • iPod için
        • nano G3

        Tüm kontrollere erişim ve bağlantı konektörüne erişim

        Bu çanta üzerindeki açıklık, tüm kontrollere ve bağlantı konektörüne rahat erişim sağlar; böylece, çantanın içinde korunurken cihazınızı kullanabilirsiniz.

        Kulaklık jakınıza uzanırken de cihazınızı korumaya devam edin

        Bu çantada, kulaklık jakı için bir açıklık bulunmaktadır, böylece çantanın içinde korunurken cihazınızın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

        İç kimlik cebi

        Küçük iç cep, bir kimlik kartı koymak veya çanta içinde nakit para taşımak için kullanışlıdır.

        Lüks bir görünüm veren deri dış yüzey

        Bu çanta, çekici ve dayanıklı deriden yapılmıştır, böylece cihazınıza şık bir koruma sağlar.

        Yumuşak iç astarlı kumaş

        Bu çantanın yumuşak astarlı kumaştan yapılmış iç kısmı, cihazınızın kaplamasını korur.

        Sağlam kemer klipsi cihazınızı elinize yakın tutar

        Sağlam kemer klipsi cihazınızı kemerinize, cebinize veya çantanıza tutturur; böylece cihaz her zaman elinizin altında olur.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          20,32  cm
          Genişlik
          11,43  cm
          Derinlik
          3,81  cm
          Brüt ağırlık
          0,071  kg
          Dara ağırlığı
          0,04  kg
          Net ağırlık
          0.031  kg
          EAN
          87 12581 43065 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket

        • Dış Karton

          Yükseklik
          41  cm
          Genişlik
          25,6  cm
          Uzunluk
          34,5  cm
          Brüt ağırlık
          3,1  kg
          Dara ağırlığı
          1,984  kg
          Net ağırlık
          1,116  kg
          GTIN
          2 87 12581 43065 2
          Ambalaj sayısı
          36

        • İç Karton

          Yükseklik
          11,43  cm
          Genişlik
          20,95  cm
          Uzunluk
          24,13  cm
          Brüt ağırlık
          0,425  kg
          Dara ağırlığı
          0,239  kg
          Net ağırlık
          0,186  kg
          GTIN
          1 87 12581 43065 5
          Ambalaj sayısı
          6

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