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Üretimden kaldırıldı

iPod/iPhone için Çalar Saatli radyo

DC220/12

Güne kendi tarzınızda başlayın!

iPhone/iPod için Philips saatli radyo güne, en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses çıkışıyla dinleyerek başlayın. Hafta içi ve hafta sonu için farklı alarm ayarlarının yanında, FM radyo ve MP3 bağlantısı ile müzik seçeneklerini artırıyor.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güne en sevdiğiniz iPhone/iPod müziğiyle başlayın

Güne kendi tarzınızda başlayın!

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Yaşam tarzınıza uygun hafta içi/hafta sonu alarm ayarı

Modern yaşam tarzları dikkate alınarak tasarlanan bu saatli radyo, hafta içi ve hafta sonu veya isterseniz çiftler için aynı günde farklı alarm ayarları yapılmasına olanak sağlayan çift alarm özelliği bulunmaktadır. Alarm, Pazartesi-Pazar arası haftanın tüm günleri için aynı saate ayarlanabilir. İsterseniz alarmı, güne erken başladığınız Pazartesi-Cuma arası hafta içi günler için daha erken, daha geç kalktığınız Cumartesi ve Pazar günleri daha geç bir saate ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar ne olursa olsun, bu kullanışlı özellik sayesinde her gece alarmı tekrar ayarlama zahmetinden kurtulmuş olacaksınız.

En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın

Aşamalı alarm sesiyle nazik uyandırma çağrısı

Aşamalı alarm sesiyle nazik uyandırma çağrısı

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlayın. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandıramayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Teknik Özellikler

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