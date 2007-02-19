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      DC1000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın

      Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın ve seçtiğiniz Philips Kablosuz Müzik Sisteminde, yüksek ve anlaşılır bir sesle çalın. Bu 2'si 1 arada bağlantı, iPod ve Philips GoGear ile uyumludur.

      Bu ürün satışta değil

      Bağlantı konsolu

      Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın

      Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın ve seçtiğiniz Philips Kablosuz Müzik Sisteminde, yüksek ve anlaşılır bir sesle çalın. Bu 2'si 1 arada bağlantı, iPod ve Philips GoGear ile uyumludur.

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        iPod oynatıcı

        iPod oynatıcı

        iPod ve GoGear çalın ve şarj edin

        iPod ve GoGear çalın ve şarj edin

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Kontrolü yukarı/aşağı

        • Bağlanabilirlik

          Güç
          DC girişi
          Arka Bağlantılar
          Hat çıkışı
          Video Çıkışı - Analog
          Video (3,5mm jak) 1x

        • Kullanılabilirlik

          Uzaktan kumanda
          Uzaktan Kart

        • Aksesuarlar

          Beşik
          GoGear ve iPod için konsol ve adaptörler
          Kablolar
          Bağlantı kablosu
          Garanti Kartı
          Garanti Kartı
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce

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