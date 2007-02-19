Bağlantı konsolu DC1000/00
Bağlantı konsolu DC1000/00
Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın
Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın ve seçtiğiniz Philips Kablosuz Müzik Sisteminde, yüksek ve anlaşılır bir sesle çalın. Bu 2'si 1 arada bağlantı, iPod ve Philips GoGear ile uyumludur.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın
Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın ve seçtiğiniz Philips Kablosuz Müzik Sisteminde, yüksek ve anlaşılır bir sesle çalın. Bu 2'si 1 arada bağlantı, iPod ve Philips GoGear ile uyumludur.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Taşınabilir müzik koleksiyonunu serbest bırakın
iPod ve GoGear çalın ve şarj edin
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Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Ses
Ses Seviyesi Kontrolü
Ses Kontrolü yukarı/aşağı
Bağlanabilirlik
Güç
DC girişi Arka Bağlantılar
Hat çıkışı Video Çıkışı - Analog
Video (3,5mm jak) 1x
Kullanılabilirlik
Uzaktan kumanda
Uzaktan Kart
Aksesuarlar
Beşik
GoGear ve iPod için konsol ve adaptörler Kablolar
Bağlantı kablosu Garanti Kartı
Garanti Kartı Hızlı başlangıç kılavuzu
İngilizce
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