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Philips CSP530 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 3 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 180 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mobil müzik salonunuz
Philips CSP530 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 3 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 180 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün
Mobil müzik salonunuz
Philips CSP530 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 3 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 180 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mobil müzik salonunuz
Philips CSP530 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 3 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 180 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün
Koaksiyel araç hoparlörü
Toplam:
Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışıyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.
Son derece hassas bir kumaş woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, kumaş kaplama koniyi gereken konuma geri getirerek başka bir ses sinyalini almaya hazırlar. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, dinlediğiniz müzik ne kadar yüksek ya da düşük sesli olursa olsun, net bir ses çıkışı sağlar.
PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.
Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.
Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.
En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.
Tüm 13 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar.
Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı.
Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.
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