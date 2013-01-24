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Kolay temizleme için
Bu iç içe geçmeli, boyu ayarlanabilir boru ile temizlik yapmak daima rahat. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay temizleme için
Bu iç içe geçmeli, boyu ayarlanabilir boru ile temizlik yapmak daima rahat. Tüm faydaları görün
Kolay temizleme için
Bu iç içe geçmeli, boyu ayarlanabilir boru ile temizlik yapmak daima rahat. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay temizleme için
Bu iç içe geçmeli, boyu ayarlanabilir boru ile temizlik yapmak daima rahat. Tüm faydaları görün
Teleskopik boru
Philips Online Mağaza fiyatı
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