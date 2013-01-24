Kolay temizleme için

Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün