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Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay temizleme için
Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Kolay temizleme için
Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay temizleme için
Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Hortum
Philips Online Mağaza fiyatı
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