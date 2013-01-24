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    PowerPro

    Hortum

    CRP744
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay temizleme için Kolay temizleme için Kolay temizleme için
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      PowerPro Hortum

      CRP744
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay temizleme için

      Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      PowerPro Hortum

      Kolay temizleme için

      Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Kolay temizleme için

      Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün

      PowerPro Hortum

      Kolay temizleme için

      Elektrikli süpürgenizin hortumundan daha uzun bir kullanım ömrü olması, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Mevcut hortumunuz bozuk mu? Neyse ki kolayca yenisiyle değiştirebilirsiniz! Tüm faydaları görün

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        PowerPro

        PowerPro

        Hortum

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        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Uygun olduğu ürünler

          PowerPro
          FC8760 - FC8769

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