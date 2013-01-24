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    PowerPro

    Çok amaçlı süpürge başlığı

    CRP737
    • PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık
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      PowerPro Çok amaçlı süpürge başlığı

      CRP737

      PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık

      Bu başlıkta hem yumuşak hem de sert zeminlerde kullanım seçeneği bulunur. Elektrikli süpürgenizi evin her yerinde kullanın! Tüm faydaları görün

      PowerPro Çok amaçlı süpürge başlığı

      PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık

      Bu başlıkta hem yumuşak hem de sert zeminlerde kullanım seçeneği bulunur. Elektrikli süpürgenizi evin her yerinde kullanın! Tüm faydaları görün

      PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık

      Bu başlıkta hem yumuşak hem de sert zeminlerde kullanım seçeneği bulunur. Elektrikli süpürgenizi evin her yerinde kullanın! Tüm faydaları görün

      PowerPro Çok amaçlı süpürge başlığı

      PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık

      Bu başlıkta hem yumuşak hem de sert zeminlerde kullanım seçeneği bulunur. Elektrikli süpürgenizi evin her yerinde kullanın! Tüm faydaları görün

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        PowerPro

        PowerPro

        Çok amaçlı süpürge başlığı

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        PowerPro elektrikli süpürgeniz için uygun başlık

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        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          FC8760 - FC8769
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • FC6841/01
          • FC6842/01
          • FC6843/01
          • FC6843/02
          • FC6843/03
          • FC6843/04
          • FC6844/01
          • FC8380/01
          • FC8381/01
          • FC8381/02
          • FC8381/11
          • FC8382/01
          • FC8384/01
          • FC8386/01
          • FC8386/11
          • FC8388/02
          • FC8390/01
          • FC8390/02
          • FC8392/01
          • FC8394/01
          • FC8396/02
          • FC8397/02
          • FC8398/02
          • FC8400/01
          • FC8404/01
          • FC8406/01
          • FC8408/01
          • FC8408/02
          • FC8410/01
          • FC8412/01
          • FC8421/02
          • FC8422/01
          • FC8425/02
          • FC8437/02
          • FC8438/02

        • Uygun olduğu ürünler

          PowerPro
          FC8760 - FC8769

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