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El değmeden karıştırma: Ev yapımı lezzetler yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Standa sahip el mikseri ve bu dönen hazne, dakikalar içerisinde en iyi karışımı hazırlar! Haznenin kapasitesi 3 litredir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştırmak istediğiniz malzemeleri koymak için
El değmeden karıştırma: Ev yapımı lezzetler yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Standa sahip el mikseri ve bu dönen hazne, dakikalar içerisinde en iyi karışımı hazırlar! Haznenin kapasitesi 3 litredir. Tüm faydaları görün
Karıştırmak istediğiniz malzemeleri koymak için
El değmeden karıştırma: Ev yapımı lezzetler yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Standa sahip el mikseri ve bu dönen hazne, dakikalar içerisinde en iyi karışımı hazırlar! Haznenin kapasitesi 3 litredir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştırmak istediğiniz malzemeleri koymak için
El değmeden karıştırma: Ev yapımı lezzetler yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Standa sahip el mikseri ve bu dönen hazne, dakikalar içerisinde en iyi karışımı hazırlar! Haznenin kapasitesi 3 litredir. Tüm faydaları görün
Mikser için kase
Philips Online Mağaza fiyatı
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