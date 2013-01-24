Karıştırmak istediğiniz malzemeleri koymak için

El değmeden karıştırma: Ev yapımı lezzetler yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Standa sahip el mikseri ve bu dönen hazne, dakikalar içerisinde en iyi karışımı hazırlar! Haznenin kapasitesi 3 litredir. Tüm faydaları görün