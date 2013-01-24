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Kahve sürahisi
Kahve makinenizde hazırlanan kahve bu sürahide toplanır. Kahvenizin aromasını ve ideal sıcaklığını korumayı garanti eder. Philips Grind & Brew ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahve sürahisi
Kahve makinenizde hazırlanan kahve bu sürahide toplanır. Kahvenizin aromasını ve ideal sıcaklığını korumayı garanti eder. Philips Grind & Brew ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Kahve sürahisi
Kahve makinenizde hazırlanan kahve bu sürahide toplanır. Kahvenizin aromasını ve ideal sıcaklığını korumayı garanti eder. Philips Grind & Brew ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahve sürahisi
Kahve makinenizde hazırlanan kahve bu sürahide toplanır. Kahvenizin aromasını ve ideal sıcaklığını korumayı garanti eder. Philips Grind & Brew ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Kahve sürahisi
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