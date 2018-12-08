Doğrayıcı kapağı CP9739
mevcut XL doğrayıcı kapağınızı değiştirmek için
Bu kapak, doğrama aksesuarını el blenderinize takmanızı sağlar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
mevcut XL doğrayıcı kapağınızı değiştirmek için
Bu kapak, doğrama aksesuarını el blenderinize takmanızı sağlar.
mevcut XL doğrayıcı kapağınızı değiştirmek için
Bu kapak, doğrama aksesuarını el blenderinize takmanızı sağlar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
mevcut XL doğrayıcı kapağınızı değiştirmek için
Bu kapak, doğrama aksesuarını el blenderinize takmanızı sağlar.
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mevcut XL doğrayıcı kapağınızı değiştirmek için Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
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Değiştirilebilir parça
Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
HR1640/0x
HR1641/0x
HR1642/0x
HR1643/0x
HR1644/0x
HR1646/0x
HR1647/0x
HR1670/9x
HR1671/9x
HR1672/9x
HR1673/9x
HR1674/9x
HR1675/9x
HR1676/9x
HR1677/9x
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