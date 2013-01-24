Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
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Elektrikli süpürgenizin giriş filtresi düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Düzenli olarak değiştirmek optimum çekim gücünü garantiler ve cihazınızın motorunu ince toza karşı korur.
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Elektrikli süpürgenizin motorunu korur
Elektrikli süpürgenizin giriş filtresi düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Düzenli olarak değiştirmek optimum çekim gücünü garantiler ve cihazınızın motorunu ince toza karşı korur.
Üçlü giriş filtresi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
Değiştirilebilir parça
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