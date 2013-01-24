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    CP9260
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    • Elektrikli süpürgenizin motorunu korur Elektrikli süpürgenizin motorunu korur Elektrikli süpürgenizin motorunu korur
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      Üçlü giriş filtresi

      CP9260
      Bu ürün için destek alın

      Elektrikli süpürgenizin motorunu korur

      Elektrikli süpürgenizin giriş filtresi düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Düzenli olarak değiştirmek optimum çekim gücünü garantiler ve cihazınızın motorunu ince toza karşı korur.

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      Önerilen perakende satış fiyatı: 25,35 TL
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      Üçlü giriş filtresi

      Elektrikli süpürgenizin motorunu korur

      Elektrikli süpürgenizin giriş filtresi düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Düzenli olarak değiştirmek optimum çekim gücünü garantiler ve cihazınızın motorunu ince toza karşı korur.

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      Model numarasını nerede bulabilirim?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:

      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
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      Kılavuza bakın

        Elektrikli süpürgenizin motorunu korur

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        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • FC8610
          • FC8611
          • FC8612
          • FC8613
          • FC8614
          • FC8615
          • FC8617
          • FC8619
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • FC8620/01
          • FC8620/02
          • FC8620/03
          • FC9002/01
          • FC9003/01
          • FC9003/17
          • FC9004/01
          • FC9004/03
          • FC9006/01
          • FC9007/01
          • FC9008/01
          • FC9008/03
          • FC9009/01
          • FC9009/09
          • FC9009/10
          • FC9009/18
          • FC9010/01
          • FC9010/09
          • FC9011/09
          • FC9011/29
          • FC9012/01
          • FC9012/03
          • FC9014/01
          • FC9014/18
          • FC9015/09
          • FC9015/18
          • FC9016/01
          • FC9017/09
          • FC9017/18
          • FC9017/30
          • FC9018/01
          • FC9018/10
          • FC9018/18
          • FC9019/09
          • FC9020/01
          • FC9022/01
          • FC9022/18
          • FC9023/09
          • FC9023/18
          • FC9023/19
          • FC9024/01
          • FC9025/09
          • FC9025/18
          • FC9026/01
          • FC9027/09
          • FC9027/18
          • FC9050/01
          • FC9052/01
          • FC9054/01
          • FC9056/01
          • FC9056/02
          • FC9057/01
          • FC9060/01
          • FC9060/02
          • FC9060/99
          • FC9061/01
          • FC9062/01
          • FC9062/02
          • FC9062/03
          • FC9064/01
          • FC9064/02
          • FC9066/01
          • FC9066/02
          • FC9066/03
          • FC9066/04
          • FC9066/99
          • FC9067/01
          • FC9067/02
          • FC9070/01
          • FC9071/02
          • FC9071/03
          • FC9072/01
          • FC9073/01
          • FC9074/01
          • FC9076/01
          • FC9076/02
          • FC9078/01
          • FC9080/01
          • FC9081/01
          • FC9082/01
          • FC9082/02
          • FC9083/01
          • FC9084/01
          • FC9084/02
          • FC9085/01
          • FC9086/01
          • FC9087/01
          • FC9088/01
          • FC9088/02
          • FC9088/03
          • FC9089/01
          HomeCare için
          • FC8680
          • FC8681
          • FC8682
          • FC8940
          • FC8941
          • FC8942
          • FC8955
          • FC8956
          • FC8957
          • FC9160
          • FC9170
          • FC9175
          • FC9177
          • FC9179

        • Uygun olduğu ürünler

          PerformerPro
          • FC9180 - FC9189
          • FC9190 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 - FC8729
          Performer Silent
          • FC8779
          • FC8780..FC8786

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