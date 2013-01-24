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    Hortum

    CP0427
    • PowerPro Compact ve Active için hortum PowerPro Compact ve Active için hortum PowerPro Compact ve Active için hortum
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      Hortum

      CP0427

      PowerPro Compact ve Active için hortum

      PowerPro Compact ve PowerPro Active serileri için orijinal yedek hortum Tüm faydaları görün

      Hortum

      PowerPro Compact ve Active için hortum

      PowerPro Compact ve PowerPro Active serileri için orijinal yedek hortum Tüm faydaları görün

      PowerPro Compact ve Active için hortum

      PowerPro Compact ve PowerPro Active serileri için orijinal yedek hortum Tüm faydaları görün

      Hortum

      PowerPro Compact ve Active için hortum

      PowerPro Compact ve PowerPro Active serileri için orijinal yedek hortum Tüm faydaları görün

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        Hortum

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        PowerPro Compact ve Active için hortum

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        • Orijinal parça
        • PowerProActive ve Compact

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          HomeCare için
          • FC8470
          • FC8476
          • FC8477
          • FC8478
          • FC8479
          • FC8634
          • FC8644
          • FC8645
          • FC8646
          • FC8647
          • FC9320
          • FC9323
          • FC9324
          • FC9325
          • FC9326
          • FC9327
          • FC9520
          • FC9521
          • FC9522
          • FC9523
          • FC9524

        • Uygun olduğu ürünler

          PowerPro Active
          FC8630 - FC8649
          PowerPro Compact
          • FC8470 - FC8479
          • FC8515
          • FC8516
          • FC8517
          PowerPro Active ECO
          FC9520 - FC9525
          PowerPro Compact ECO
          FC9320 - FC9326

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