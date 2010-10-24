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Üretimden kaldırıldı

Otomobil amplifikatörü

CMQ205/00

Müziğinizi yolda

2/1-kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMQ205 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 450 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

köprülenebilir 2/1 kanal bağlantısıyla dinleyin

Müziğinizi yolda

  • 2 kanal

  • 450 W Tepe Noktası

Dramatik ses efektleri için değişken düşük-/ yüksek geçiş filtreleri

Dramatik ses efektleri için düşük geçiş filtresi ve yüksek geçiş filtresi

2x75 W RMS toplam çıkış gücü

2x75 W RMS toplam çıkış gücü

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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