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    CID3711/00

    CID3711/00
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      CID3711/00

      CID3711/00

      Bu ürün satışta değil

      CID3711/00

      Bu ürün satışta değil

      CID3711/00

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        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları

        Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları

        Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

        Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

        Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

        Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

        Önceden yüklü Çin haritalı dahili navigasyon sistemi

        Önceden yüklü Çin haritalı dahili navigasyon sistemi.

        16,5 cm (6,5") tam renkli ekran ve dokunmatik panel

        16,5 cm (6,5") tam renkli ekran ve dokunmatik panel.

        Hızlı hedef arama için çok sayıda ilgi noktası

        Hızlı hedef arama için çok sayıda ilgi noktası.

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