Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.
Önceden yüklü Çin haritalı dahili navigasyon sistemi.
16,5 cm (6,5") tam renkli ekran ve dokunmatik panel.
Hızlı hedef arama için çok sayıda ilgi noktası.
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