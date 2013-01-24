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    Kablosuz Yöneltici

    CAW7740N/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Kablosuz Yöneltici

      CAW7740N/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha hızlı kurun, internette daha hızlı gezinin

      CAW7740N ürününü modeminize bağlayın ve iki tıklatmayla harekete hazır olun. Herhangi bir kablosuz cihazda yüksek kaliteli çoklu video yayını yapabilirsiniz. Geleceğe hazır olurken, şu anki cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Yöneltici

      Daha hızlı kurun, internette daha hızlı gezinin

      CAW7740N ürününü modeminize bağlayın ve iki tıklatmayla harekete hazır olun. Herhangi bir kablosuz cihazda yüksek kaliteli çoklu video yayını yapabilirsiniz. Geleceğe hazır olurken, şu anki cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

      Daha hızlı kurun, internette daha hızlı gezinin

      CAW7740N ürününü modeminize bağlayın ve iki tıklatmayla harekete hazır olun. Herhangi bir kablosuz cihazda yüksek kaliteli çoklu video yayını yapabilirsiniz. Geleceğe hazır olurken, şu anki cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz Yöneltici

      Daha hızlı kurun, internette daha hızlı gezinin

      CAW7740N ürününü modeminize bağlayın ve iki tıklatmayla harekete hazır olun. Herhangi bir kablosuz cihazda yüksek kaliteli çoklu video yayını yapabilirsiniz. Geleceğe hazır olurken, şu anki cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

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        Kablosuz Yöneltici

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        Teknik Özellikler

        • Bağlanabilirlik

          Veri aktarım hızı
          300 Mbps'ye kadar
          WLAN güvenlik desteği
          • WPA
          • WPA2
          • WEP

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          100-240V AC/ 50-60Hz
          CD-ROM
          2 Tıklatmalı Kurulum Yazılımı
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          Kullanım Kılavuzu
          Evet, CD-Rom üzerinde

        • Sistem Gereksinimleri

          CD-ROM sürücü
          Evet
          PC OS
          Microsoft Windows XP, Vista

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          WiFi sertifikalı

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          5,715  kg
          Yükseklik
          42,3  cm
          Uzunluk
          33,2  cm
          Net ağırlık
          3,882  kg
          Dara ağırlığı
          1,833  kg
          Genişlik
          31,8  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10,4  cm
          Brüt ağırlık
          ,917  kg
          Yükseklik
          19,4  cm
          Net ağırlık
          ,647  kg
          Dara ağırlığı
          ,27  kg
          Genişlik
          29,3  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          14,9  cm
          Yükseklik
          3,9  cm
          Ağırlık
          ,555  kg
          Genişlik
          18,1  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC/DC adaptörü
        • CD Rom
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Kullanım kılavuzu

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