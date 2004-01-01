Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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İyon değiştirme teknolojisi, sudaki kireci kahve makinenize girmeden temizleyerek makinenizde kirecin birikmesini önler. Filtre, makine haber verdiği zaman gecikmeden değiştirilirse bir filtreyle* 625 bardağa kadar kahve içebilirsiniz
AquaClean, iyon değişim teknolojisi, patentli su akışı ve mikro gözenekli filtre gibi yenilikçi özellikler sayesinde kahve tadının daha uzun süre korunmasına yardımcı olur ve makinenizin tıkanmasını önler.
AquaClean, Tam Otomatik kahve makinenize yalnızca temiz, filtrelenmiş su akışı sağlayarak kireç çözme ihtiyacını azaltır. AquaClean ile filtreyi 8 kez değiştirerek kireç çözme işlemi yapmadan 5000* fincana kadar kahve içebilirsiniz.
Kahvenizdeki küçük parçacıklardan kurtulmak, kahve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Mikro gözenekli filtre yabancı maddelerin suyu kirletmesini önleyerek her bardağın taze, temiz ve lezzetli olmasını garanti eder.
Uzun ömürlü filtre son derece hızlı şekilde etkinleştirilir. Saeco süper otomatik espresso makinenizin su haznesine AquaClean filtrenizi takıp filtreyi kullanıcı arayüzünden etkinleştirdiğinizde, kireç çözme işlemine gerek olmadan 5000 fincana kadar taze kahve içebilirsiniz*.
AquaClean filtresini etkinleştirerek kireç çözme alarmını otomatik olarak devre dışı bırakırsınız. En yüksek kalitede kahveyi sınırsızca ve zahmetsizce içebilirsiniz; üstelik makine kireç çözme alarmını 8 filtre değişiminden önce etkinleştirmez. AquaClean özellikli makinelerin su haznelerinde çıkartma bulunur.
Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrü ve güvenliği için lütfen sadece Philips sarf malzemelerini kullanın. Tüm aksesuarlar için geçerlidir***
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