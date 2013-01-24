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5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez
Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez
Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez
Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez
Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün
Kireç ve Su filtresi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Patentli akış sayesinde su filtresinin içindeki su, süper otomatik kahve makinenize girmeden önce daha uzun bir yoldan geçer. Bu da suyu daha iyi arıtarak temizler ve kahveye lezzet katar.
Uzun ömürlü filtre son derece hızlı şekilde etkinleştirilir. Saeco süper otomatik espresso makinenizin su haznesine AquaClean filtrenizi takıp filtreyi kullanıcı arayüzünden etkinleştirdiğinizde, kireç sökme işlemine gerek olmadan* 5000 bardağa kadar taze kahve içebilirsiniz. Makine 8 filtre değişiminin ardından kireç sökme işlemi alarmını yeniden etkinleştirir. AquaClean özellikli makinelerin su haznelerinde çıkartma bulunur.
AquaClean, Tam Otomatik kahve makinenize sadece temiz ve filtrelenmiş suyun girmesini sağladığı için kireç sökme alarmı otomatik olarak devre dışı kalır. En yüksek kalitede kahveyi sınırsızca ve zahmetsizce içebilirsiniz; üstelik makine kireç sökme işlemi alarmını 8 filtre değişiminden önce etkinleştirmez. AquaClean özellikli makinelerin su haznelerinde çıkartma bulunur.
İyon değiştirme teknolojisi, sudaki kireci kahve makinenize girmeden temizleyerek makinenizde kirecin birikmesini önler. Filtre, makine haber verdiği zaman gecikmeden değiştirilirse bir filtreyle* 625 bardağa kadar kahve içebilirsiniz
Kahvenizdeki küçük parçacıklardan kurtulmak, kahve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Mikro gözenekli filtre yabancı maddelerin suyu kirletmesini önleyerek her bardağın taze, temiz ve lezzetli olmasını sağlar.
Kahvenizdeki küçük parçacıklardan kurtulmak, kahve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Mikro gözenekli filtre yabancı maddelerin suyu kirletmesini önleyerek her bardağın taze, temiz ve lezzetli olmasını garanti eder.