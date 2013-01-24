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    Saeco AquaClean

    Kireç ve Su filtresi

    CA6903/00
    Saeco
    Genel Derecelendirme / 5
    Saeco
    • 5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez 5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez 5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez
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      Saeco AquaClean Kireç ve Su filtresi

      CA6903/00
      Genel Derecelendirme / 5

      5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez

      Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 135,00 TL

      Saeco AquaClean Kireç ve Su filtresi

      5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez

      Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez

      Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 135,00 TL

      Saeco AquaClean Kireç ve Su filtresi

      5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez

      Saeco patentli AquaClean su filtresiyle espresso makinenizde 5000 bardağa kadar* kireç sökme işlemi yapmanız gerekmez. Tüm faydaları görün

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        AquaClean

        AquaClean

        Kireç ve Su filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        5000 bardağa kadar* kireç sökme gerektirmez

        Bir filtreyle 625 bardağa kadar* kahvenin tadını çıkarabilirsiniz!

        • Espresso makineleri için
        • 5000 bardağa kadar* kireç sökme yok
        • Kahvenin lezzetini artırır
        • 1x AquaClean Filtre
        Patentli su akışı ile en iyi şekilde arıtılmış temiz su

        Patentli su akışı ile en iyi şekilde arıtılmış temiz su

        Patentli akış sayesinde su filtresinin içindeki su, süper otomatik kahve makinenize girmeden önce daha uzun bir yoldan geçer. Bu da suyu daha iyi arıtarak temizler ve kahveye lezzet katar.

        Kolay montaj sistemi sayesinde filtreyi zahmetsizce etkinleştirin

        Kolay montaj sistemi sayesinde filtreyi zahmetsizce etkinleştirin

        Uzun ömürlü filtre son derece hızlı şekilde etkinleştirilir. Saeco süper otomatik espresso makinenizin su haznesine AquaClean filtrenizi takıp filtreyi kullanıcı arayüzünden etkinleştirdiğinizde, kireç sökme işlemine gerek olmadan* 5000 bardağa kadar taze kahve içebilirsiniz. Makine 8 filtre değişiminin ardından kireç sökme işlemi alarmını yeniden etkinleştirir. AquaClean özellikli makinelerin su haznelerinde çıkartma bulunur.

        AquaClean etkinleştirildiğinde kireç sökme alarmı devre dışı kalır

        AquaClean etkinleştirildiğinde kireç sökme alarmı devre dışı kalır

        AquaClean, Tam Otomatik kahve makinenize sadece temiz ve filtrelenmiş suyun girmesini sağladığı için kireç sökme alarmı otomatik olarak devre dışı kalır. En yüksek kalitede kahveyi sınırsızca ve zahmetsizce içebilirsiniz; üstelik makine kireç sökme işlemi alarmını 8 filtre değişiminden önce etkinleştirmez. AquaClean özellikli makinelerin su haznelerinde çıkartma bulunur.

        İyon değiştirme teknolojisi sayesinde kireci doğal yolla temizler

        İyon değiştirme teknolojisi sayesinde kireci doğal yolla temizler

        İyon değiştirme teknolojisi, sudaki kireci kahve makinenize girmeden temizleyerek makinenizde kirecin birikmesini önler. Filtre, makine haber verdiği zaman gecikmeden değiştirilirse bir filtreyle* 625 bardağa kadar kahve içebilirsiniz

        Mikro gözenekli filtre sayesinde makineniz tıkanmaz

        Mikro gözenekli filtre sayesinde makineniz tıkanmaz

        Kahvenizdeki küçük parçacıklardan kurtulmak, kahve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Mikro gözenekli filtre yabancı maddelerin suyu kirletmesini önleyerek her bardağın taze, temiz ve lezzetli olmasını sağlar.

        Mikro gözenekli filtre yabancı maddelere geçit vermez

        Mikro gözenekli filtre yabancı maddelere geçit vermez

        Kahvenizdeki küçük parçacıklardan kurtulmak, kahve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Mikro gözenekli filtre yabancı maddelerin suyu kirletmesini önleyerek her bardağın taze, temiz ve lezzetli olmasını garanti eder.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Menşei
          İsviçre
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

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            Yorumlar

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            • Makinede belirtildiği gibi 8 adet filtre değişimine göre. Gerçek bardak sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
            • Gerçek bardak sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir
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