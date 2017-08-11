  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Espresso makinesi kireç çözücü

    CA6700/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın
      -{discount-value}

      Espresso makinesi kireç çözücü

      CA6700/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın

      Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün

      Espresso makinesi kireç çözücü

      Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın

      Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün

      Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın

      Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün

      Espresso makinesi kireç çözücü

      Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın

      Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Saeco aksesuarları ve parçalar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Espresso makinesi kireç çözücü

        Espresso makinesi kireç çözücü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın

        • CA6700/00 ile aynıdır
        • 1 kireç çözme döngüsü
        • Makinenin kullanım ömrünü uzatın
        • Kahvenin lezzetini artırır
        Uzun bir makine ömrü için mükemmel kireç çözme

        Uzun bir makine ömrü için mükemmel kireç çözme

        Philips kireç çözücü, espresso makinenizdeki tüm su devrelerini temizler.

        Sisteminizi kireç oluşumuna karşı korur

        Sisteminizi kireç oluşumuna karşı korur

        Kireç, makinenin çalışması için kullanılan suyun doğal bir parçasıdır. Bu özel kireç çözücü, cihaz performansını ve kahvenin tadını etkileyen kireç oluşumuna karşı cihazınızı korur. Son derece etkili, güvenli ve kullanımı kolaydır.

        Philips onaylı kireç çözücü çözümü

        Philips onaylı kireç çözücü çözümü

        Philips espresso makinesi kireç çözücüsünün özel formülü, cihazınızın içindeki hassas parçalara zarar vermeden kireç çözme işlemi yapmanızı sağlar.

        Kahve tadını uzun süre korur

        Kahve tadını uzun süre korur

        Düzenli bakım sayesinde Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi lezzet ve aromayı alırsınız.

        Doğru kahve sıcaklığını ayarlayarak mükemmel bir lezzet sunar

        Doğru kahve sıcaklığını ayarlayarak mükemmel bir lezzet sunar

        Kireç çözücü, su döngüsünde bulunan ve kazandan ısıyı emerek kahve sıcaklığınızı düşüren kireç kalıntılarını giderir.

        Yalnızca Philips malzemelerini kullanın

        Yalnızca Philips malzemelerini kullanın

        Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrü ve güvenliği için lütfen sadece Philips sarf malzemelerini kullanın. Tüm aksesuarlar için geçerlidir***

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Almanya

        • Teknik özellikler

          Birlikte verilenler
          Kireç çözme döngüsü için 250 ml'lik 1 şişe

        • Ağırlık ve boyutlar

          Miktar
          250 ml kireç çözücü solüsyon

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.