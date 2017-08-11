Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın
Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın
Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün
Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın
Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Makinenizi kireçten arındırın, kullanım ömrünü uzatın
Kahve makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmak, makinenin optimum performansını korumak ve mükemmel bir kahve elde etmek için son derece önemlidir. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrünü korumak ve güvenliğini sağlamak için lütfen yalnızca Philips kireç çözücü kullanın. Tüm faydaları görün
Espresso makinesi kireç çözücü
Toplam:
Philips kireç çözücü, espresso makinenizdeki tüm su devrelerini temizler.
Kireç, makinenin çalışması için kullanılan suyun doğal bir parçasıdır. Bu özel kireç çözücü, cihaz performansını ve kahvenin tadını etkileyen kireç oluşumuna karşı cihazınızı korur. Son derece etkili, güvenli ve kullanımı kolaydır.
Philips espresso makinesi kireç çözücüsünün özel formülü, cihazınızın içindeki hassas parçalara zarar vermeden kireç çözme işlemi yapmanızı sağlar.
Düzenli bakım sayesinde Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi lezzet ve aromayı alırsınız.
Kireç çözücü, su döngüsünde bulunan ve kazandan ısıyı emerek kahve sıcaklığınızı düşüren kireç kalıntılarını giderir.
Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrü ve güvenliği için lütfen sadece Philips sarf malzemelerini kullanın. Tüm aksesuarlar için geçerlidir***
Menşei
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
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