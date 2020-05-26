2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Müzik asla kesilmez
Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar
10 W, 10 sa
Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Hızlı şarj seçeneği
Hoparlörün şarj edilmesi genellikle biraz fazla zaman alır. EverPlay, normal USB adaptörden üç kat daha hızlı şarj edebilen hızlı şarj seçeneği sunar. Hoparlörü şarj etmek için yeni Android telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm Quick-Charge adaptörünü (birlikte verilmez) kullanarak şarj süresini daha da kısa hale getirebilirsiniz.
EverPlay hoparlör son derece sağlamdır; toza, darbeye ve suya karşı dayanıklıdır. Toz hoparlörün çalışmasını etkilemez. En fazla 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Böylece duşta ve yağmur altında kullanıldığında veya su birikintisine düşürüldüğünde zarar görmez. Darbelere karşı dayanıklı tanımlaması için bu ürün, simüle edilmiş 5 yıllık ürün ömrü güvenilirliğiyle silindir salınım testinden geçirilmek üzere "İşkence Odasında" test edilmiştir. Everplay son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir!
Artık ne kadar gücünüz kaldığını basit ve anlaşılır şekilde gösteren bir Bluetooth hoparlör var! EverPlay ile ne kadar pil gücünün kaldığını görmek için güç düğmesine basmanız yeterlidir.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Solmaz
26/05/2020
Türkiye
Gayet Basaliri
Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 2senedir kullaniyorum. hic bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. kapali havuz ortaminda kullandim, neme maruz kaldi yani ve hic bir sikinti yasamadim. keske dedigim tek bir konusu var, keske guzel bir kilifi olsaydi.
Dezavantajlar
kilifi olmamasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-26
HiddeatH
06/10/2019
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Arızalı Ürün
D&R Online mağazasından aldığım ürün 12 Eylül tarihinde elime maalesef arızalı (Şarj edilemiyor/açılmıyordu) geldi. Aynı gün ürünü 2 saat içerisinde geri gönderdim ve yaklaşık bir aydır dönüş alamıyorum.
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır