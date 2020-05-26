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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT6900A/00

3

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Müzik asla kesilmez

Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik asla kesilmez

  • 10 W, 10 sa

  • Uzun Bluetooth mesafesi

  • Su geçirmez, toz geçirmez

  • Hızlı şarj seçeneği

Hızlı şarj hoparlörü 3 kat daha hızlı şarj eder

Hızlı şarj hoparlörü 3 kat daha hızlı şarj eder

Hoparlörün şarj edilmesi genellikle biraz fazla zaman alır. EverPlay, normal USB adaptörden üç kat daha hızlı şarj edebilen hızlı şarj seçeneği sunar. Hoparlörü şarj etmek için yeni Android telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm Quick-Charge adaptörünü (birlikte verilmez) kullanarak şarj süresini daha da kısa hale getirebilirsiniz.

Dayanıklı yapı – darbelere karşı dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez (IP57)

Dayanıklı yapı – darbelere karşı dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez (IP57)

EverPlay hoparlör son derece sağlamdır; toza, darbeye ve suya karşı dayanıklıdır. Toz hoparlörün çalışmasını etkilemez. En fazla 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Böylece duşta ve yağmur altında kullanıldığında veya su birikintisine düşürüldüğünde zarar görmez. Darbelere karşı dayanıklı tanımlaması için bu ürün, simüle edilmiş 5 yıllık ürün ömrü güvenilirliğiyle silindir salınım testinden geçirilmek üzere "İşkence Odasında" test edilmiştir. Everplay son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir!

Güç seviyesini kolayca görmek için şarj göstergesi

Güç seviyesini kolayca görmek için şarj göstergesi

Artık ne kadar gücünüz kaldığını basit ve anlaşılır şekilde gösteren bir Bluetooth hoparlör var! EverPlay ile ne kadar pil gücünün kaldığını görmek için güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

Gayet Basaliri

Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 2senedir kullaniyorum. hic bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. kapali havuz ortaminda kullandim, neme maruz kaldi yani ve hic bir sikinti yasamadim. keske dedigim tek bir konusu var, keske guzel bir kilifi olsaydi.

Dezavantajlar

kilifi olmamasi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-26

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT6900A Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-26

06/10/2019

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Arızalı Ürün

D&R Online mağazasından aldığım ürün 12 Eylül tarihinde elime maalesef arızalı (Şarj edilemiyor/açılmıyordu) geldi. Aynı gün ürünü 2 saat içerisinde geri gönderdim ve yaklaşık bir aydır dönüş alamıyorum.

Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme BT6900B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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