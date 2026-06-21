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  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı
  • SenseIQ ile size özel tasarlandı

Yeni

Lumea IPL 8000 SeriesSenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

BRI945/00

4.1
| (214) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

SenseIQ ile size özel tasarlandı
Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması.
Tüm avantajları görüntüleyin

18 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

SenseIQ ile size özel tasarlandı

  • SmartSkin Sensörü

  • 2 akıllı başlık: vücut, yüz

  • Lumea IPL Uygulaması

  • Kablolu kullanım

Yalnızca 2 haftada bir uygulamayla hızlı sonuçlar

Yalnızca 2 haftada bir uygulamayla hızlı sonuçlar

Başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.

SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

Lumea 8000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612375

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

214

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

21/06/2026

Türkiye

Türkiye

Abartıldığı kadar var

Özellikle yüz bölgesi için aldım beklediğimden çok daha iyi performans gösterdi. Yüzümdeki bi çok yerde çok azaldı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

22/05/2026

Türkiye

Türkiye

Hayatımda para harcadığım en tatmin edici ürün bu.

Koltuk altları ne ile alırsa alsın tahriş olan kolunu kaldırmaya, sıfır kollu giyinmeye utanan biriydim. Gerçekten hayatımı değiştirdi ilk üç uygulamadan sonra o yeşil-grimsi kıl kökü görüntüsü yok oldu o kadar az tüy çıkıyor ki mucize gibi. Atışlara çok dikkat ediyorum halka tekniğiyle koluma bacağıma atış yapıyorum hiçbiryeri atlamamaya çalışıyorum. Muhteşem bi icat

Avantajlar

Evde kolay kullanım, acısız bir şekilde tüylerden kurtulmak

Dezavantajlar

Lazer yaparken çok sıcaklıyorum ellerim terleyip makinanın tutma yeri kayıyor elimden

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

19/03/2026

Türkiye

Türkiye

Ürün başarılı

Düzenli kullanımda işe yarıyor. Tüyler önce inceliyor dökülüyor sonra çıkmamaya başlıyor.

Avantajlar

Çabuk etki gösteriyor 3 kullanmada etki var

Dezavantajlar

Prize takmadan çok yavaş atış atıyor ve birkaç kez basmak gerektiriyor o uğraştırıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 3 uygulamadan sonra. 18 ayda tüylerde azalma: Alt bacaklarda %86, bikini bölgesinde %70, koltuk altlarında %67

  2. Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz