Tedirgindim çünkü daha önce profesyonel salonlar da lazerini tamamlamış ve bu ürünü sonradan çıkan tüyler için almış olanların yorumlarını okuyarak aldım . Ancak Ben öyle değilim ve çok kısa süre de 5 haftadır kullanarak iyi bir verim aldım 🤞🏾İlk başta korkumdan en düşük seviyede kullandım ama sonra fark ettim ki en yüksek seviye bile acıtmıyor ; tabi bu durum acı eşiğinize göre değişebilir ama 5 . Seviye bile çok rahat