2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
SmartSkin Sensörü
2 akıllı başlık: vücut, yüz
Lumea IPL Uygulaması
Kablolu kullanım
Başlangıçta 2 haftada bir, ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.
Lumea 8000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.
Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.
Ödüller
4.1
5 üzerinden
214
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Render21
21/06/2026
Türkiye
Abartıldığı kadar var
Özellikle yüz bölgesi için aldım beklediğimden çok daha iyi performans gösterdi. Yüzümdeki bi çok yerde çok azaldı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Fberry
22/05/2026
Türkiye
Hayatımda para harcadığım en tatmin edici ürün bu.
Koltuk altları ne ile alırsa alsın tahriş olan kolunu kaldırmaya, sıfır kollu giyinmeye utanan biriydim. Gerçekten hayatımı değiştirdi ilk üç uygulamadan sonra o yeşil-grimsi kıl kökü görüntüsü yok oldu o kadar az tüy çıkıyor ki mucize gibi. Atışlara çok dikkat ediyorum halka tekniğiyle koluma bacağıma atış yapıyorum hiçbiryeri atlamamaya çalışıyorum. Muhteşem bi icat
Avantajlar
Evde kolay kullanım, acısız bir şekilde tüylerden kurtulmak
Dezavantajlar
Lazer yaparken çok sıcaklıyorum ellerim terleyip makinanın tutma yeri kayıyor elimden
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
AsdfgDkskskek
19/03/2026
Türkiye
Ürün başarılı
Düzenli kullanımda işe yarıyor. Tüyler önce inceliyor dökülüyor sonra çıkmamaya başlıyor.
Avantajlar
Çabuk etki gösteriyor 3 kullanmada etki var
Dezavantajlar
Prize takmadan çok yavaş atış atıyor ve birkaç kez basmak gerektiriyor o uğraştırıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Lumea IPL Prestige BRI950/00 SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı için yapılmıştır
3 uygulamadan sonra. 18 ayda tüylerde azalma: Alt bacaklarda %86, bikini bölgesinde %70, koltuk altlarında %67
Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz