En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün