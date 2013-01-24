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En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Zahmetsiz tüy alma için ödüllü tasarım*
Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.
Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur
Vücut peeling fırçamız, cildi ölü hücrelerden temizler ve batık tüy oluşumunu önler. Hipoalerjenik 48.200 ince fırça kılı, ölü hücreleri nazik ve etkili bir şekilde temizler ve cilt yüzeyinin yenilenmesini hızlandırır. Bu cihaz, cildinizi yalnızca elle yapılan uygulamalara kıyasla daha etkili bir şekilde temizler.
Daha kolay bir kullanım deneyimi sağlamak üzere hassas bölgelerinizdeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı bulunur.
Vücudun farklı bölgelerinde daha hassas bir kullanım deneyimi sunmak üzere yüzdeki istenmeyen tüyleri kolayca alan bir yüz bölgesi başlığının yanı sıra koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyler için hassas bölge başlığına sahiptir
Masaj başlığı epilasyon hissini azaltır.
Cilt germe başlığı, epilasyon sırasında cildi sıkılaştırır.
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Performans
Özellikler
Güç
Teknik spesifikasyonlar
CP0634/01
CP0640/01