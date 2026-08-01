2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
BRE229/00
Hassas ve pürüzsüz
Cildinize nazik davranan kalıcı tüy alma yöntemlerini keşfedin ve 28 güne varan pürüzsüzlüğe merhaba deyin. Epilasyonun korkutucu olabileceğini biliyoruz. Ancak düzenli kullanımda daha acısız hale gelir!*
Bacaklar için
Hiç bitmeyen pürüzsüz cilt hissinin keyfini çıkarın. Epilatör, sizi tüy alma rutininden 4 haftaya kadar kurtarabilir.
Bu sevimli epilatörle evinizde kolay ve son derece pürüzsüz tüy alma deneyiminin keyfini çıkarın. Kuaföre gitme derdi olmadan veya etrafı kirletmeden ağda kadar kısa tüyleri yakalar.
Kağıt tabanlı ambalajıyla tek seferlik satın alınan, pilsiz ve tutma yeri %50 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş bu epilatör, çevre üzerinde minimum etkiye sahip olmayı amaçlamaktadır.
Yorumlar
%87 katılıyor, iHUT Hollanda, n=28, 2024.