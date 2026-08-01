ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ürün yaşam tarzı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ürün yaşam tarzı

Yeni

Epilator Series 2000Kablolu Epilatör

BRE229/00

Hassas ve pürüzsüz

Cildinize nazik davranan kalıcı tüy alma yöntemlerini keşfedin ve 28 güne varan pürüzsüzlüğe merhaba deyin. Epilasyonun korkutucu olabileceğini biliyoruz. Ancak düzenli kullanımda daha acısız hale gelir!*

Tüm avantajları görüntüleyin

Size ve cildinize nazik davranır

Hassas ve pürüzsüz

  • Bacaklar için

4 haftaya kadar süren pürüzsüzlük

4 haftaya kadar süren pürüzsüzlük

Hiç bitmeyen pürüzsüz cilt hissinin keyfini çıkarın. Epilatör, sizi tüy alma rutininden 4 haftaya kadar kurtarabilir.

Kolay ve rahat epilasyon

Kolay ve rahat epilasyon

Bu sevimli epilatörle evinizde kolay ve son derece pürüzsüz tüy alma deneyiminin keyfini çıkarın. Kuaföre gitme derdi olmadan veya etrafı kirletmeden ağda kadar kısa tüyleri yakalar.

Sürdürülebilir pürüzsüzlük

Sürdürülebilir pürüzsüzlük

Kağıt tabanlı ambalajıyla tek seferlik satın alınan, pilsiz ve tutma yeri %50 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş bu epilatör, çevre üzerinde minimum etkiye sahip olmayı amaçlamaktadır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. %87 katılıyor, iHUT Hollanda, n=28, 2024.