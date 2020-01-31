BHS838/00
Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme
SenseIQ Teknolojisine sahip Philips 8000 Serisi Düzleştirici, saçınıza uyum sağlayarak doğal nemi hapseder. Kişiselleştirilmiş performans, her şekillendirmede sağlıklı görünüm ve parlaklığa sahip güçlü saçlar sunar.Tüm faydaları görün
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SenseIQ Teknolojili Saç Düzleştirici
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SenseIQ Teknolojisi, ekstra parlaklık ile düz, pürüzsüz bir şekillendirme için gerçek zamanlı olarak algılar, uyum sağlar ve özen gösterir. Kızılötesi sensörler saçınızın sıcaklığını her kullanım seansında 20.000'den fazla kez algılar ve saçınızı milyonlarca iyon ile aşılarken zarar görmesini önlemek için ısıyı ayarlayarak saçınızın doğal nemini %70'e* varan oranda korur.
Aktif dijital sensör, saçınızın sıcaklığını her şekillendirme seansında 20.000'den fazla kez ölçerek her kullanımda özelleştirilmiş bir deneyim sunar.
Akıllı ısı kontrolü saçınızı benzersiz bir şekilde korur. Akıllı bir mikroişlemci, hava akışı sıcaklığını analiz edip ayarlayarak aşırı ısınmayı önlemek için saçınıza uyum sağlar.
Saçınıza hak ettiği özel ilgiyi gösterin. SenseIQ Teknolojisi parlak, güçlü ve sağlıklı görünen ışıl ışıl saçlar için saçınızın doğal nemini %70'e** varan oranda korur.
Patentli teknoloji, milyonlarca iyon açığa çıkararak statiği giderir ve saçınıza parlak bir görünüm kazandırır. Dört adet güçlü jet, her bir saç teline ulaşmak için iyonları eşit olarak yayar.
%20 daha büyük*** olan ultra pürüzsüz ısıtma plakaları her harekette daha geniş bir alanı şekillendirmeye olanak tanır. Özel sürtünme önleyici kaplama, saç boyunca çekme hissi olmadan zahmetsizce kayar.
Saç tipinize göre 3 mod arasından seçim yapın: Hızlı, Normal veya Hassas. SenseIQ tüm modlarda saçınızı korumak için otomatik olarak etkinleştirilir.
Farklı saç tipleri ve stilleri için sıcaklık 120 ila 230°C arasında kapsamlı bir aralıkta ayarlanabilir.
Şekillendiricinin ucu, başın arkası gibi ulaşılması zor bölgelerde iki elle şekillendirme için yalıtımlıdır ve dokunulabilecek soğuklukta kalır.
Koruyucu kılıf ve şık kese, hem saklama hem seyahat için kullanışlıdır. Kese açıldığında ısıya dayanıklı bir mat olarak da kullanılabilir.
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