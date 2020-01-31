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    • Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme

      8000 Series SenseIQ Teknolojili Saç Düzleştirici

      BHS838/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme

      SenseIQ Teknolojisine sahip Philips 8000 Serisi Düzleştirici, saçınıza uyum sağlayarak doğal nemi hapseder. Kişiselleştirilmiş performans, her şekillendirmede sağlıklı görünüm ve parlaklığa sahip güçlü saçlar sunar.

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      8000 Series SenseIQ Teknolojili Saç Düzleştirici

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      8000 Series

      SenseIQ Teknolojili Saç Düzleştirici

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      Güçlü saçlar için güçlü şekillendirme

      Saçınızın doğal neminin %70'ini hapsedin**

      • Kişiselleştirilmiş teknoloji
      • %70'e kadar** nem tutma
      • Saçınızın gücünü koruyun*
      • 4 kat daha fazla iyon ***
      Kişiye özel düzleştirme

      Kişiye özel düzleştirme

      SenseIQ Teknolojisi, ekstra parlaklık ile düz, pürüzsüz bir şekillendirme için gerçek zamanlı olarak algılar, uyum sağlar ve özen gösterir. Kızılötesi sensörler saçınızın sıcaklığını her kullanım seansında 20.000'den fazla kez algılar ve saçınızı milyonlarca iyon ile aşılarken zarar görmesini önlemek için ısıyı ayarlayarak saçınızın doğal nemini %70'e* varan oranda korur.

      Saçın sıcaklığını algılar

      Saçın sıcaklığını algılar

      Aktif dijital sensör, saçınızın sıcaklığını her şekillendirme seansında 20.000'den fazla kez ölçerek her kullanımda özelleştirilmiş bir deneyim sunar.

      Düzleştirme performansını uyarlar

      Düzleştirme performansını uyarlar

      Akıllı ısı kontrolü saçınızı benzersiz bir şekilde korur. Akıllı bir mikroişlemci, hava akışı sıcaklığını analiz edip ayarlayarak aşırı ısınmayı önlemek için saçınıza uyum sağlar.

      Saçlarınız için benzersiz bakım

      Saçlarınız için benzersiz bakım

      Saçınıza hak ettiği özel ilgiyi gösterin. SenseIQ Teknolojisi parlak, güçlü ve sağlıklı görünen ışıl ışıl saçlar için saçınızın doğal nemini %70'e** varan oranda korur.

      Elektriklenme olmadan parlaklık için benzersiz Tetra İyonik Sistemi

      Elektriklenme olmadan parlaklık için benzersiz Tetra İyonik Sistemi

      Patentli teknoloji, milyonlarca iyon açığa çıkararak statiği giderir ve saçınıza parlak bir görünüm kazandırır. Dört adet güçlü jet, her bir saç teline ulaşmak için iyonları eşit olarak yayar.

      Uzun, ultra pürüzsüz plakalar ile tek harekette daha fazla alanı şekillendirme

      Uzun, ultra pürüzsüz plakalar ile tek harekette daha fazla alanı şekillendirme

      %20 daha büyük*** olan ultra pürüzsüz ısıtma plakaları her harekette daha geniş bir alanı şekillendirmeye olanak tanır. Özel sürtünme önleyici kaplama, saç boyunca çekme hissi olmadan zahmetsizce kayar.

      3 şekillendirme modu ile kolay düzleştirme

      3 şekillendirme modu ile kolay düzleştirme

      Saç tipinize göre 3 mod arasından seçim yapın: Hızlı, Normal veya Hassas. SenseIQ tüm modlarda saçınızı korumak için otomatik olarak etkinleştirilir.

      İhtiyaçlarınız için 14 sıcaklık ayarı

      İhtiyaçlarınız için 14 sıcaklık ayarı

      Farklı saç tipleri ve stilleri için sıcaklık 120 ila 230°C arasında kapsamlı bir aralıkta ayarlanabilir.

      Güvenli ve kolay şekillendirme için soğuk uç

      Güvenli ve kolay şekillendirme için soğuk uç

      Şekillendiricinin ucu, başın arkası gibi ulaşılması zor bölgelerde iki elle şekillendirme için yalıtımlıdır ve dokunulabilecek soğuklukta kalır.

      Saklama kesesi ısı matı olarak kullanılabilir

      Saklama kesesi ısı matı olarak kullanılabilir

      Koruyucu kılıf ve şık kese, hem saklama hem seyahat için kullanışlıdır. Kese açıldığında ısıya dayanıklı bir mat olarak da kullanılabilir.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Isı koruması sağlayan kapak
        Evet
        Isıya dayanıklı kese
        Evet

      • Teknik özellikler

        Kordon uzunluğu
        2 m
        Gerilim
        110-240  volt
        Isınma süresi
        15 sn
        Plaka boyutu
        25x110 mm
        Isı ayarları
        14
        Şekillendirme sıcaklığı
        120°C - 230°C
        Otomatik kapanma
        Evet, 30 dakika sonra

      • Özellikler

        Dönebilen kablo
        Evet
        Kullanıma hazır gösterge ışığı
        Evet
        Asma halkası
        Evet
        Ayarlar
        3 mod: Hızlı, Normal, Hassas
        LED ekran
        Evet

      • Servis

        Dünya çapında 2 yıl garanti
        Evet

      • Bakım teknolojileri

        İyonik Bakım
        Evet, 4 iyonik jet
        Hareketli plakalar
        Evet
        SenseIQ teknolojisi
        Evet

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • saç kırılması, simüle edilmiş 3 aylık kullanımdan sonra test edilmiştir. Kafkas/Çinli katılımcılarda, 200°C'de hasar görmemiş saçlar üzerinde test edilmiştir.
      • * SenseIQ modu ile kullanıldığında
      • * * HP8372 ile karşılaştırıldığında

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