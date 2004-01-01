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      3000 Series BHD340/10 Hair Dryer

      BHD340/10

      Bu ürün satışta değil

      3000 Series BHD340/10 Hair Dryer

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      Bu ürün
      3000 Series BHD340/10 Hair Dryer
      - {discount-value}

      3000 Series BHD340/10 Hair Dryer

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      2100 W güçlü kurutma

      2100 W güçlü kurutma

      Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.

      ThermoProtect aparatı

      ThermoProtect aparatı

      Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.

      Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

      Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı

      Soğuk hava ayarı, saçınızı şekillendirmek ve sabitlemek için soğuk hava akımı sağlar.

      Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

      Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık

      İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.

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