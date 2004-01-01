3000 Series BHD340/10 Hair Dryer
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3000 Series BHD340/10 Hair Dryer
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3000 Series BHD340/10 Hair Dryer
2100 W güçlü kurutma
Bu 2100 W saç kurutma makinesi, her gün mükemmel sonuçlar için güçlü hava akışı oluşturur.
ThermoProtect aparatı
Benzersiz şekilde tasarlanan ThermoProtect aparatı, günlük bakım için sıcak ve soğuk havayı güçlü bir şekilde karıştırır. Saçınızı hızlıca kurutmaya devam ederken sıcaklığı 15°C düşürür.
Saçınızı şekillendirmeniz için soğuk hava ayarı
Soğuk hava ayarı, saçınızı şekillendirmek ve sabitlemek için soğuk hava akımı sağlar.
Son dokunuşlar ve ayrıntılı şekillendirme için ince başlık
İnce başlık, hızlı son dokunuşlar yapmak ve stilinizin küçük ayrıntılarını mükemmelleştirmek için havayı hassas bir şekilde odaklar.
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