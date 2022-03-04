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    5000 Series

    Air Styler

    BHA530/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli
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      5000 Series Air Styler

      BHA530/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Air Styler

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Air Styler

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler 5000. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha parlak görünmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        5000 Series

        5000 Series

        Air Styler

        Toplam:

        Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

        • 5 şekillendirme aparatı
        • Eşit ısı dağıtımı
        • 4 kat fazla iyon*
        • Seramik Argan Yağı
        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayarak saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

        4 kat daha fazla iyonik bakım*

        4 kat daha fazla iyonik bakım*

        Bu hava üflemeli saç şekillendirici, iyonik bakımla saçınızı anında canlandırır. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.

        Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

        Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

        "Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar

        Düzleştirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik plakalara sahiptir. Bu plakalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık kazanmasını sağlar.

        Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

        Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

        30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

        Doğal görünümlü düz sonuçlar için palet şekilli düzleştirme fırçası

        Doğal görünümlü düz sonuçlar için palet şekilli düzleştirme fırçası

        Palet şekilli düzleştirme fırçası, tek seferde doğal görünümlü düz sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        5 aksesuarlı

        5 aksesuarlı

        Air Styler, 5 farklı başlık seçeneği ile doğal görünümlü düz saçlardan mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar farklı stiller oluşturmanızı sağlar.

        Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

        Özel olarak tasarlanmış hacimlendirme başlığıyla hacimli saç kökleri yaratın.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Isı ayarı sayısı
          2 hız seviyeli 3 ısı ayarı

        • Başlıklar

          Başlık
          Odaklanmış hava akımı için
          Boyu ayarlanabilir sert fırça
          Mükemmel dalgalar için
          Palet şekilli düzleştirme fırçası
          Doğal görünümlü düz saçlar için
          Hacimlendirici
          Hacimli saç kökleri için
          38 mm ThermoBrush
          Düz modeller ve dalgalar için

        • Bakım teknolojileri

          EHD teknolojisi
          Evet
          Sıcaklık ayarı
          Evet
          4 kat İyon teknolojisi
          *

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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        • Güç

          Gerilim
          220-240 V
          Watt gücü
          1000 W

        • Kullanım kolaylığı

          Asma halkası
          Evet
          Kablo uzunluğu
          2m

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