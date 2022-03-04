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    3000 Series

    Air Styler

    BHA301/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme
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      3000 Series Air Styler

      BHA301/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      3000 Series Air Styler

      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      3000 Series Air Styler

      Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

      Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        3000 Series

        3000 Series

        Air Styler

        Toplam:

        Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme

        • 3 aparatlı
        • Seramik Argan Yağı
        Güzel sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

        Güzel sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

        800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sunar. Her gün harika sonuçlar alın.

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.

        Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

        Daha korumalı kurutma ve şekillendirme için bakım ayarı

        "Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.

        Kolay bukle yapmak için 22 mm ThermoBrush

        ThermoBrush, 22 mm'lik küçük bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu kolay bukle yapmak için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Argan yağı katkılı fırça

        Hava üflemeli saç şekillendirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik fırçalar kullanılır. Bu fırçalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık verir.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Isı ayarı sayısı
          2 hız seviyeli 3 ısı ayarı

        • Başlıklar

          22 mm ThermoBrush
          Kolay bukle yapmak için
          Başlık
          Odaklanmış hava akımı için
          38 mm ThermoBrush
          Düz modeller ve dalgalar için

        • Bakım teknolojileri

          Sıcaklık ayarı
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Güç

          Gerilim
          220-240 V
          Watt gücü
          800 W

        • Kullanım kolaylığı

          Asma halkası
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

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