Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme
Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme
Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme
Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm saç uzunlukları için kolay saç şekillendirme
Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, saçınıza bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem kısa saçlara uygun 3 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Air Styler
Toplam:
800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sunar. Her gün harika sonuçlar alın.
ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.
Mükemmel sonuç veren birleştirilmiş üç ısı ve iki hız ayarının keyfini çıkarın. İlgili 3 ısı ayarıyla düşük ve yüksek hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz: Cool, Care ve High. Esnek ayarlar, hassas ve kişiye özel bir şekillendirme için bakım sıcaklığıyla güçlü bir hava akışı sağlar.
Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.
"Bakım" ayarı, optimum kurutma sıcaklığını sağlar ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Saçlar, aynı güçlü hava akışıyla, sabit bakım sıcaklığında hızlı kurur.
ThermoBrush, 22 mm'lik küçük bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu kolay bukle yapmak için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
Hava üflemeli saç şekillendirici, hızlı ve zahmetsiz bir şekillendirme için argan yağı katkılı seramik fırçalar kullanılır. Bu fırçalar saçınızda kayarak saçlarınızın ipeksi bir görünüm ve yumuşaklık verir.
Teknik özellikler
Başlıklar
Bakım teknolojileri
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Güç
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