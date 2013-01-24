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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

    BDT3250EM/06
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      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      BDT3250EM/06

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

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        çok kullanıcılı dokunmatik ekran ile

        • 32 inç
        • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        • Kızılötesi, 6 Dokunma Noktası
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

        Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

        6 eşzamanlı dokunma noktasıyla gerçek çoklu dokunmatik özelliği

        En fazla 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 6 dokunma noktası, son derece ekonomik bir çözüm sunar.

        Kızılötesi Dokunmatik

        Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemiyle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca “hayalet nokta” da bulunmaz.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur

        Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          31,55  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          Dinamik kontrast oranı
          7000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,36375 x 0,36375
          Ekran renkleri
          16,7 milyon
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Kızılötesi dokunmatik
          Dokunma noktaları
          6 eşzamanlı dokunma noktası
          Koruma camı
          5 mm sertleştirilmiş emniyet camı

        • Bağlantı

          PC
          • RJ45
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı (DVI-I üzerinden)
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • DVI-D x1
          • Komponent (BNC) x1
          • Kompozit (BNC) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • DVI Çıkışı
          • HDMI
          • AC çıkışı
          • IR çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü
          • USB
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          • IR Loopthrough
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Akıllı Yuva
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          41,13 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,5 W

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          19,8  kg
          VESA Montaj
          400 x 200 mm
          Çerçeve genişliği
          38 mm
          Set Derinliği
          78  mm
          Set Yüksekliği
          471  mm
          Set Genişliği
          779  mm

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          - 20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          50.000  saat

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • USB'de Dokunmatik Sürücü
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • USB kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Çeşitli

          Garantili
          3 Yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CCC
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • USB'de Dokunmatik Sürücü
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • USB kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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            • Lütfen dikkat: Philips BDT çoklu dokunmatik ekranlar, orijinal BDL reklam ekranlarını temel alır. Orijinal BDL model numarası ve seri numarası, ekranın OSD menüsünde etkinleştirilmiştir. Yasal onaylar için lütfen orijinal BDL model numarasına bakın.
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