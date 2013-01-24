Kutudaki diğer öğeler
- USB'de Dokunmatik Sürücü
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- USB kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
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Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun
Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.
Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun
Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun
Önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte iletin. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz.
Çoklu Dokunmatik Ekran
Toplam:
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.
En fazla 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 6 dokunma noktası, son derece ekonomik bir çözüm sunar.
Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemiyle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca “hayalet nokta” da bulunmaz.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Kullanılabilirlik
Güç
Boyutlar
Çalışma koşulları
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli