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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL6520QL/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      BDL6520QL/00

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

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        Q-Line Ekran

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        paha biçilmez akıllı performansı ile

        • 65 inç
        • Kenardan aydınlatmalı LED
        • Full HD
        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

        Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,9  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          5000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          6,5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,74 x 0,74 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort
          • HDMI (x2)
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          • USB
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (DVI-D üzerinden)

        • Kullanılabilirlik

          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • LAN (RJ45)
          • RS232
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Sinyal Loop Through
          • DisplayPort
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          Kurulum kolaylığı
          • Akıllı Yuva
          • AC Çıkışı
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1450,5  mm
          Set Yüksekliği
          828,5  mm
          Set Derinliği
          61,5  mm
          Çerçeve genişliği
          7,5 (Üst/Sol/Sağ) 10,5 (Alt)
          Ürün ağırlığı
          36,2  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M8

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          122,52 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • VGA kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Oynatma Video
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV
          USB Oynatma Resim
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Oynatma Ses
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • M4A
          • LPCM
          • M3U
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA

        • Çeşitli

          Garanti
          3 Yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          Yasal onaylar
          • EPEAT
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CB
          • GOST

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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