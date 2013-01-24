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Etkileyici geniş ekran deneyimi ile
TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileyici geniş ekran deneyimi ile
TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün
Etkileyici geniş ekran deneyimi ile
TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileyici geniş ekran deneyimi ile
TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün
E-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak dikey modda bile net görüntüler verir.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Sunumunuz sırasında kitlenize göstermek zorunda kalmadan bilgisayarınızdaki bir içeriğe geçmek için dondurma seçeneğini kullanın. Canlı video kaynağını yeniden oynatmaya hazır olduğunuzda dondurma seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli.
Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Ses
Çalışma koşulları
Aksesuarlar
Çeşitli