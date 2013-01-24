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    E-Line Ekran

    BDL6520EL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Etkileyici geniş ekran deneyimi ile Etkileyici geniş ekran deneyimi ile Etkileyici geniş ekran deneyimi ile
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      E-Line Ekran

      BDL6520EL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

      TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      E-Line Ekran

      Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

      TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün

      Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

      TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      E-Line Ekran

      Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

      TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor. Tüm faydaları görün

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        E-Line Ekran

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        Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

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        • 65 inç
        • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA

        Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak dikey modda bile net görüntüler verir.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Tak-Çıkar Özellikli Yuva

        Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Sorunsuz sunumlar için dondurma modu

        Sunumunuz sırasında kitlenize göstermek zorunda kalmadan bilgisayarınızdaki bir içeriğe geçmek için dondurma seçeneğini kullanın. Canlı video kaynağını yeniden oynatmaya hazır olduğunuzda dondurma seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli.

        Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

        Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          64,5  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,9  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          360  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,74 x 0,74 mm
          Ekran renkleri
          1,07 milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1200, 60Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • HDMI
          • VGA (Analog D-Sub)
          • S-Video (Y/C mini DIN) 1x
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          Video çıkışı
          • VGA (Analog D-Sub)
          • Kompozit (BNC)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) D-Sub9
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • AC çıkışı

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1552,0  mm
          Set Yüksekliği
          927,1  mm
          Set Derinliği
          93,0  mm
          Çerçeve genişliği
          59 mm
          Ürün ağırlığı
          52  kg
          VESA Montaj
          600 x 400 mm
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 100 mm, 100 x 200 mm

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          Sinyal Loop Through
          • VGA
          • RS232
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Akıllı Yuva
          Döşemeli Matris
          En fazla 5 x 5
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Güç tüketimi (Tipik)
          250  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W RMS

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          10 ~ 90  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • VGA kablosu
          • RS232 kablosu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • VGA kablosu
        • RS232 kablosu

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