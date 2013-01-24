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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL4620QL/00
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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      BDL4620QL/00

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      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

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        Q-Line Ekran

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        paha biçilmez akıllı performansı ile

        • 46 inç
        • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        3 Yıl garanti

        3 Yıl garanti

        Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimizden emin olabilirsiniz.

        Dijital reklam için optimize edilmiş HTML5 Opera tarayıcı özellikli

        Dijital reklam için optimize edilmiş HTML5 Opera tarayıcı özellikli

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA

        Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak net görüntüler sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

        Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

        USB Ortam Oynatma

        USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

        İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere özgürce planlayabilirsiniz. İçeriklerinizi USB, VGA, DVI ve HDMI gibi çoklu video giriş sinyalleri üzerinden karıştırıp yönetin. İçeriklerinizin günün 24 saati ve haftanın 7 günü kontrolünüzde olması için planlama fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma listesi oluşturmanız yeterli.

        Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

        Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          116,8  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          46  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,18 mm x 0,53 mm
          Ekran renkleri
          16,7 Milyon
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • HDMI
          • VGA (Analog D-Sub)
          • USB
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • SPDIF
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Kullanılabilirlik

          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          Gizli
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          RS232
          Sinyal Loop Through
          RS232

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1068,0  mm
          Set Yüksekliği
          622,5  mm
          Set Derinliği
          38,8  mm
          Çerçeve genişliği
          22 mm
          Ürün ağırlığı
          13,7  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm
          Kutu genişliği
          1164,0  mm
          Kutu yüksekliği
          768,0  mm
          Kutu derinliği
          148,0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          17,2  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC
          Tüketim (Açık modu)
          60 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 7 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • VGA kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM02542

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Oynatma Video
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • Xvid
          USB Oynatma Resim
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Oynatma Ses
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Çeşitli

          Garantili
          Uluslararası: 3 yıl
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick
          • BSMI
          • CB
          • GOST

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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