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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

    BDL4254ET/00
    • Bu çoklu dokunmatik LED ekranla Bu çoklu dokunmatik LED ekranla Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
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      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      BDL4254ET/00

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

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        Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

        yeni bir etkileşim seviyesini deneyimleyin

        • 42 inç
        • Kenar LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        • Optik Görüntüleme, 5 Dokunma Noktası
        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

        Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

        Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi

        Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

        5 eş zamanlı dokunma noktasıyla gerçek çoklu dokunmatik özelliği

        En fazla 5 eş zamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 5 dokunma noktası, olağanüstü ekonomik bir çözüm sunar.

        USB Tak ve Çalıştır uyumluluğu

        Otomatik dokunma tanıması için ekranınızı USB üzerinden ortam oynatıcınıza bağlayın. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

        Tak-Çıkar Özellikli Yuva

        Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur

        Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          106,7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          12  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Ekran renkleri
          1,06 Milyar
          Piksel aralığı
          0,485 x 0,485 mm
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Optik algılama
          Dokunma noktaları
          5 eş zamanlı dokunma noktası
          Tak ve Çalıştır
          HID uyumlu
          Koruma camı
          4 mm sertleştirilmiş emniyet camı

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort (1,1a)
          • HDMI
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          Video çıkışı
          • DVI-I
          • VGA (DVI-D üzerinden)
          Ses girişi
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • 3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) D-Sub9
          Diğer bağlantılar
          • USB
          • AC çıkışı
          • OPS

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          976,16  mm
          Set Yüksekliği
          569,50  mm
          Set Derinliği
          79,80  mm
          Çerçeve genişliği
          19,5 mm
          Ürün ağırlığı
          24,3  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 200 mm, 100 x 100 mm

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          120 W (tipik)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • RS232 kablosu
          • USB kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          Stand
          BM05462 (İsteğe Bağlı)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • İspanyolca
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • CCC
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • RoHS
          • EPA
          • CB
          • C-Tick
          • EAC
          • EMF
          • KUCAS
          • SASO
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • RS232 kablosu
        • USB kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu

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