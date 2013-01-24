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    LCD monitör

    BDL3245E/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin
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      LCD monitör

      BDL3245E/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin

      Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LCD monitör

      Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin

      Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin

      Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LCD monitör

      Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin

      Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

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        LCD monitör

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        Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin

        bu çok fonksiyonlu ekran ile

        • 81 cm (32 inç)
        • Dijital Reklam
        • Full HD

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

        HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Ekranın duvara kolayca monte edilebilmesi için VESA montaj şablonu

        Video Electronics Standards Association tarafından konulmuş olan ve IT donanımının duvara montajında geçerli olan ortak endüstri standardı.

        RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

        Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

        Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

        Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek isteyebilirsiniz.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80,1  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          31,55  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1450:1
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,364 x 0,364
          Ekran renkleri
          1,06 Milyar Renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          • RJ45
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Komponent (BNC) x1
          • S-video x1
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          • Kompozit (BNC) x1
          AV çıkışı
          • Kompozit (BNC) x1
          • Ses (Sol/Sağ) x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Döşemeli Matris
          5 x 5
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali:
          Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          Taşıma Kolları
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          36 mm/1,4"
          VESA Montaj
          200 x 200 mm, 400 x 200 mm
          Ürün ağırlığı
          12,8  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          28,2 lb
          Set Genişliği
          774  mm
          Set Genişliği (inç)
          30,5  inç
          Set Yüksekliği
          468  mm
          Set Yüksekliği (inç)
          18,4  inç
          Set Derinliği
          116  mm
          Set Derinliği (inç)
          4,6  inç

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 88W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM03211 (isteğe bağlı)

        • Çeşitli

          Garantili
          Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS
          • C-Tick

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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