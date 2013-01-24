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Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin
Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin
Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hedef kitlenizin dikkatini şık bir yoldan çekin
Bu 32 inç ekranla vermek istediğiniz önemli bilgileri ve pazarlama mesajlarını çarpıcı bir netlikle sunun. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip bu ekran özellikle bütçesi sınırlı olan projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
LCD monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Video Electronics Standards Association tarafından konulmuş olan ve IT donanımının duvara montajında geçerli olan ortak endüstri standardı.
Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.
Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek isteyebilirsiniz.
Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli