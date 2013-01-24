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    CD Soundmachine

    AZ787/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü taşınabilir ses Güçlü taşınabilir ses Güçlü taşınabilir ses
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      CD Soundmachine

      AZ787/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü taşınabilir ses

      USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 12 W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      CD Soundmachine

      Güçlü taşınabilir ses

      USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 12 W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın. Tüm faydaları görün

      Güçlü taşınabilir ses

      USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 12 W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      CD Soundmachine

      Güçlü taşınabilir ses

      USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 12 W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        CD Soundmachine

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü taşınabilir ses

        12 W RMS toplam çıkış gücü ile

        • CD, MP3-CD, USB, FM
        • Teyp
        • Uzaktan Kumanda
        • 12 W
        MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

        MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB

        USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

        Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

        Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda

        Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda

        Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

        Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

        Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (2 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'iyle uykuya dalmanıza olanak verir.

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

        Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Otomatik durdurmalı kasetçalar

        Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

        Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Müzik çalma

          Oynatılabilen ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Disk çalma modları
          • hızlı ileri/geri
          • sonraki/önceki parça arama
          • tekrarlama/rastgele çalma/program
          Kaset teknolojisi
          mekanik
          Kasetçalar sayısı
          1
          Doğrudan USB oynatma modları
          • hızlı ileri/hızlı geri
          • oynat/duraklat
          • önceki/sonraki
          • programlı oynatma
          • tekrarlama
          • rastgele çalma
          • durdurma

        • Bağlantı

          USB
          USB ana bilgisayar
          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM anteni
          Radyo bantları
          FM
          İstasyon hafızaları
          20
          Tuner geliştirmesi
          otomatik dijital istasyon ayarı

        • Ses

          Ses geliştirme
          2 kademeli Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (dijital)
          Maksimum çıkış gücü (RMS)
          12 W

        • Hoparlörler

          Yerleşik hoparlör sayısı
          2
          Hoparlör güçlendirme
          2 kanallı bas refleks hoparlör
          Hoparlör ızgarası kaplaması
          metal

        • Kullanılabilirlik

          Ekran tipi
          Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
          Yükleyici tipi
          üstten

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          birden fazla dil
          Garanti
          Garanti belgesi
          Güç kablosu
          Evet

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          435 x 270 x 170  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          468 x 198 x 310 mm
          Ürün ağırlığı
          3  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          4  kg

        • Güç

          Pil sayısı
          Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), Uzaktan Kumanda için 1x CR2025 (birlikte veril)
          Güç tipi
          220 - 240 V

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Garanti belgesi
        • Uzaktan Kumanda
        • Kullanım kılavuzu

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